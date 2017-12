Pericol de inundaţii... de la canalul de irigaţii

ÎN PERICOL Canalele de irigaţii din zona Independenţa, care înainte de 1989 erau atât de preţuite, au devenit acum un real pericol pentru locuitorii din zonă. Problemele nu ar fi existat dacă hoţii de fier vechi nu ar fi devalizat sistemul de irigaţii. „Problemele au început să apară acum doi sau trei ani, când am descoperit că ţeava de un metru diametru fusese scoasă din pământ pe bucăţi. Practic, hoţii au săpat pe verticală şi au scos conducta din pământ pe bucăţi. Urmare a reaşezării solului, digul de protecţie din apropierea canalului de irigaţii a început să se surpe. În ultimii ani au fost dislocate câteva sute de tone de pământ. În urmă cu un an şi jumătate, am încercat să rezolvăm problema prin astuparea celor două căi de acces cu două capace de beton. Din păcate, în urma ploilor de acum o lună, când cantitatea de precipitaţii a fost foarte mare, improvizaţia pe care am făcut-o a cedat. Norocul nostru a fost că nu a căzut o cantitate mare de precipitaţii într-un timp foarte scurt. Dacă se întâmpla aşa ceva, acum probabil că am fi vorbit de zeci de case inundate”, a declarat primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan. El a precizat că a anunţat autorităţile despre problemele create de ruperea digului de la canalul de irigaţii, solicitând sprijinul financiar pentru rezolvarea problemelor. „Primăria Independenţa nu poate aloca fonduri din bugetul local pentru o eventuală investiţie pentru că nu are cum să justifice banii cheltuiţi pe proprietatea Societăţii Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (SNIF)”, a spus primarul.

ŞEDINŢĂ CU... SOLUŢII Pentru că situaţia este gravă şi există posibilitatea unor noi inundaţii în această toamnă, Prefectura Constanţa a organizat ieri o întâlnire cu reprezentanţii SNIF, cei ai Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL) şi primarul comunei Independenţa, pentru a vedea care sunt soluţiile cele mai bune pentru remedierea problemelor. „Mai-marii SNIF nu au dorit să se implice prea mult, chiar dacă digul este al lor, motivând că nu au bani pentru o asemenea investiţie. Mai mult, au spus că acel canal este de utilitate publică şi că Primăria ar trebui să bage bani. În urma discuţiilor de la Prefectura Constanţa, s-a decis ca ABADL să înceapă de joi refacerea digului cu saci de nisip şi folie impermeabilă. Primăria Independenţa vine în sprijinul autorităţilor prin completarea cu pământ. Cu alte cuvinte, vom aduce acolo peste 80 de remorci de pământ până joi, când în zonă vor veni reprezentanţii ABADL cu sacii de nisip şi folia impermeabilă”, a spus Gâscan. Aceasta este doar o soluţie provizorie, primarul afirmând că Prefectura Constanţa va înainta în această săptămână Guvernului o solicitare pentru obţinerea fondurilor necesare executării unor lucrări de reabilitare a întregului dig.