PERICOL PUBLIC! Restaurantul Famous, ÎNCHIS

12:49:44 / 25 Aprilie 2018

FAMOUS

In sfarsit sa inchis cocina aia de famous, am fost acum o luna de zile si am incercat sa mananc de acolo.... totul era vechi chifla aia nici nu puteam sa musc din ea ca imi cadea toata de veche ce era, evident ca nu am mai mancat vechiturile lor, nu stiu cine poate manca din asemenea loc, ce oameni pot manca,nu se gandesc la sanatatea lor. Nu este prima data cand se intampla am mai fost si cand eram prin facultate si aceiasi problema. Am revenit Dupa anii de zile crezand ca sa mai schimbat ceva dar a ramas aceiasi cocina infecta.