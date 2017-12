Perioada de transferuri din Liga 1, înaintea ultimelor etape din sezonul regulat

Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal anunță că perioada transferurilor de iarnă este stabilită în intervalul 26 ianuarie - 22 februarie 2016. Liga 1 Orange se va relua cu etapa a 24-a din sezonul regulat, programată la 12, 13, 14 și 15 februarie 2016. Sezonul regulat se va încheia la 27 februarie, după meciurile etapei a 26-a. Competiţia va continua cu play-off-ul, la care vor participa primele şase echipe, şi cu play-out-ul (ultimele opt formaţii).

Ocupantele locurilor 1-6 la finalul sezonului regulat din Liga 1 vor evolua în play-off. Echipele clasate pe primele două locuri la încheierea play-off-ului se vor califica în Liga Campionilor, iar formaţiile de pe locurile 3 și 4 plus câștigătoarea Cupei României vor juca în UEFA Europa League. Locurile 7-14 din sezonul regulat se vor bate, în play-out, pentru evitarea retrogradării. Ultimele două clasate, locurile 13-14, vor retrograda, iar echipa de pe locul 12 va susţine un meci de baraj cu o formație din Liga a 2-a.

FC DINAMO, PATRU PARTIDE DE PREGĂTIRE ÎN CIPRU

Antrenorul echipei Dinamo București, Mircea Rednic, a definitivat programul „câinilor roșii” pentru pauza competiţională. Dinamo va disputa patru meciuri amicale în cantonamentul din Cipru, din perioada 20 ianuarie - 3 februarie, informează site-ul oficial al grupării din șoseaua Ştefan cel Mare. Prima şedinţă de pregătire din 2016 va avea loc la 11 ianuarie, când este programată reunirea lotului dinamovist la cantonamentul de la Săftica, urmată a doua zi de vizita medicală la Institutul Naţional de Medicină Sportivă (INMS) din Capitală. În Cipru, Dinamo va întâlni formațiile Shijiazhuang (China) - la 23 ianuarie, Aris Limassol (Cipru) - la 26 ianuarie, FK Ural (Rusia) - la 28 ianuarie, și Ruch Chorzow (Polonia) - la 1 februarie

ACS POLI TIMIŞOARA ÎŞI VA RELUA PREGĂTIRILE LA 8 IANUARIE

ACS Poli Timişoara a anunţat, marţi, pe site-ul oficial, că echipa bănăţeană va fi în vacanţă până la 8 ianuarie, când este programată reunirea lotului. „Polițiștii și-au încheiat activitatea pe 2015, după jocul de ieri, Steaua București - Poli Timișoara 3-1. „Alb-violeții“ vor intra în vacanță până pe 8 ianuarie 2016, atunci când va avea loc reunirea lotului la stadionul „Dan Păltinișanu“”, se arată pe site-ul grupării timişorene. ACS Poli Timişoara încheie anul pe locul 11 în clasamentul Ligii 1, cu 21 de puncte. În etapa a 24-a, în luna februarie, ACS Poli va întâlni pe FC Voluntari.

CSMS IAŞI SE DESPARTE DE LIVIU GANEA ŞI DANTAS

Preşedintele executiv al formaţiei CSMS Iaşi, Florin Prunea, a declarat că gruparea din dealul Copoului se va despărţi în această iarnă de jucătorii Liviu Ganea şi Joao Paolo Dantas. „Am discutat cu antrenorul Nicolo Napoli şi am decis să ne despărţim de jucătorii Liviu Ganea şi Joao Paolo Dantas. Cei doi nu au confirmat la noi şi am început negocierile pentru rezilierea contractelor. Mai sunt doi jucători propuşi de Nicolo Napoli, dar în privinţa acestora nu am luat încă o decizie” , a spus Prunea. Cei doi jucători vizaţi sunt Ştefan Grigorie şi Narcis Bădic, dar conducerea clubului ieşean nu doreşte despărţirea de cei doi. De la echipa ieşeană ar putea pleca, în schimb, alţi doi jucători care şi-au manifestat intenţia de a nu mai continua la CSMS, portarul Alessandro Caparco şi mijlocaşul Nuno Viveiros.

GERALDO ALVES, SUSPENDAT TREI JOCURI ŞI PENALIZAT CU 7.000 DE LEI

Geraldo Alves, fundaşul portughez al echipei Astra Giurgiu, a fost suspendat pentru trei jocuri şi penalizat cu suma de 7.000 de lei de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal, pentru faultul dur comis asupra lui Viorel Nicoară în meciul cu Pandurii Tg. Jiu, din etapa a 23-a a Ligii 1. Eliminat în aceeaşi partidă, jucătorul Ovidiu Pițian (Pandurii) a fost sancţionat cu suspendare pentru un joc și cu o penalitate sportivă de 740 lei. Jucătorii Sofianne Moussa și Adrian Ropotan de la Petrolul au fost suspendaţi câte un meci și penalizaţi cu câte 740 lei, după ce au fost eliminaţi în meciul cu ASA Tg. Mureş. Florin Onosă, masorul echipei Concordia Chiajna, a fost suspendat o lună și a primit o penalitate sportivă de 640 lei pentru proteste la partida cu FC Botoşani. Pentru nerespectarea Regulamentului Media, Comisia de Disciplină a sancţionat clubul Concordia Chiajna cu o penalitate sportivă de 1.500 lei.

