Peste 1.500 de posturi din Sănătate, nesolicitate!?

Centrul Naţional de Perfecţionare în domeniul sanitar a anunţat că doar 341 de candidaţi s-au înscris pentru ocuparea celor 1.919 posturi vacante de medici (962 pentru rezidenţi, 848 pentru specialişti şi 109 pentru medicină generală) scoase la concurs de către Ministerul Sănătăţii (MS), la sfîrşitul lunii februarie. Deşi ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac, a anunţat deblocarea a trei mii de posturi, din care 1.500 pentru rezidenţi şi tot atîtea pentru specialişti, managerii de spitale au acceptat doar 1.919 locuri. Pentru acestea s-au încris 341 de candidaţi, din care 180 pentru posturile de rezidenţi, 141 pentru posturile de specialişti şi 20 pentru cele de medicină generală. În 12 judeţe, cererile pentru aceste locuri au fost reduse, fiind înscrişi între unu şi trei candidaţi. Astfel, în judeţele Harghita, Ialomiţa, Satu Mare, Vrancea a fost înscris cîte un candidat, în Botoşani, Maramureş, Giurgiu, Sibiu, Suceava, cîte doi candidaţi, iar în Brăila, Covasna, Teleorman, cîte trei candidaţi. Judeţele cu cei mai mulţi candidaţi înscrişi sînt Dolj - 33, Prahova - 26, Constanţa - 21, Timiş - 20, Olt - 15, Braşov - 12, Cluj - 12, Iaşi - 11, Ilfov şi Vîlcea cîte 12, iar în Galaţi, 10 candidaţi. Autorităţile sanitare susţin că numărul candidaţilor este sub aşteptări şi că sînt dezamăgite de numărul mic de înscrişi la acest concurs. În plus, medicii au ales din nou unităţile sanitare din oraşele mai dezvoltate din punct de vedere economico-social, acolo unde sînt unităţi mai bine dotate, neacceptînd să lucreze în zonele rurale sau mai slab dezvoltate. Potrivit specialiştilor, un fapt pozitiv este înscrierea candidaţilor la specialităţi deficitare precum radiologie, medicină de laborator, igienă. Reamintim că, pe 25 martie, MS scoate la concurs naţional pentru ocuparea posturilor vacante de medici din unităţile sanitare publice, de către medici specialişti şi rezidenţi ultimul an, aprobate prin Memorandum în sedinţa Guvernului României din 18 februarie 2009. Concursul se desfăşoară la nivelul direcţiilor de sănătate publică din centrele universitare medicale, respectiv, Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş şi Timişoara.

Încadrarea candidaţilor care au promovat concursul naţional se face începînd cu 15 mai, conform gradului profesional în care candidatul este confirmat prin Ordin al ministrului Sănătăţii, prin decizia conducătorului unităţii. Medicii şi dentiştii care au obţinut intrarea în specialitate în urma promovării unui concurs de rezidentiat pe post, care promovează acest concurs, nu sînt absolviţi de respectarea prevederilor stabilite prin actul adiţional la contractul individual de muncă, semnat iniţial. Posturile publicate la concurs şi rămase neocupate pot fi alese de candidaţii care au obţinut punctaj de promovare şi nu s-au clasificat în limita posturilor publicate pentru judeţul pentru care au candidat. În acest sens, MS va alcătui clasificări generale pentru fiecare specialitate în parte, separat pentru posturile de specialişti, rezidenţi ultimul an, respectiv medici la medicină generală. Listele cuprinzînd posturile rămase neocupate, clasificările generale, precum şi date privind organizarea redistribuirii vor fi afişate pe site-ul Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar, în data de 18 mai.