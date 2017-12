Peste 500.000 de femei mor la naştere, anual, în lume

Peste o jumătate de milion de femei mor anual din cauza sarcinii sau la naştere, cel mai adesea în urma unor hemoragii grave, pentru că nu au acces la îngrijire medicală de urgenţă, a indicat UNICEF. În ciuda unor progrese modeste, înregistrate mai ales în Asia, rata mortalităţii materne la nivel global rămîne constantă, din cauza lipsei de resurse financiare şi a politicilor în domeniu, se indică în raportul UNICEF. Peste 99% dintre cele 536.000 de decese înregistrate la nivel mondial în 2005 au survenit în ţări în curs de dezvoltare, jumătate dintre acestea producîndu-se în Africa subsahariană, se indică în acelaşi raport, intitulat “Progress for Children: A Report Card on Maternal Maternity”. Printre cauzele care conduc la această situaţie se numără lipsa de specialişti obstetricieni care să asigure îngrijire de urgenţă, mai ales în cazul naşterilor prin cezariană, a indicat Peter Salama, de la UNICEF. Aproximativ 50 de milioane de naşteri ce au loc în ţările în curs de dezvoltare - 40% din naşterile înregistrate la nivel mondial - nu beneficiază de asistenţă medicală. Cea mai frecventă cauză a mortalităţii materne în Africa şi Asia o constituie hemoragia, la originea a 33% dintre decese. Alături de aceasta se numără infecţiile, tulburările legate de hipertensiunea arterială, complicaţiile care apar după avort, SIDA etc. Asemenea complicaţii pot fi cu uşurinţă tratate în cazul în care există un sistem de îngrijire medicală de urgenţă, însă lipsurile persistă la nivel mondial.

“Riscul de deces din cauza sarcinii sau la naştere în ţările în curs de dezvoltare este de 1 la 76, faţă de 1 la 8.000 în ţările industrializate”, se indică în raportul UNICEF. Cea mai riscantă zonă este Niger, unde riscul de deces din cauza sarcinii sau la naştere este de 1 la 7, în timp ce în Sierra Leone este de 1 la 8. Însă, ţări în curs de dezvoltare precum Sri Lanka şi Mozambic au reuşit să reducă rata mortalităţii materne. Planificarea familială, moaşele cu pregătire medicală, asigurarea îngrijirii medicale de urgenţă şi a celei postnatale constituie elementele cheie în reducerea mortalităţii materne, potrivit agenţiei. În prezent, rata mortalităţii materne se reduce, în medie, cu 1% pe an. Specialiştii cred că în aceste condiţii, reducerea cu 75% a ratei mortalităţii materne programată pentru perioada 1990 - 2015 este puţin probabil să se producă. Programele de combatere a celor trei epidemii majore - SIDA, tuberculoza şi malaria - sînt, în prezent, în centrul atenţiei internaţionale şi beneficiază de finanţări de miliarde de dolari. “Însă, mortalitatea maternă şi cea înregistrată în rîndul copiilor nu au parte de aceeaşi atenţie”, a spus Salama, care a adăugat că ar fi necesare fonduri suplimentare anuale de 10 miliarde de dolari pentru a combate cele două fenomene. UNICEF a indicat, într-un raport publicat săptămîna trecută, că peste 9 milioane de copii cu vîrsta sub 5 ani au murit în 2007, o cifră în uşoară scădere faţă de anul precedent, însă diferenţa dintre ţările bogate şi cele sărace rămîne uriaşă.