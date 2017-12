Petreceri de weekend

Distracţia nu se va lăsa mult aşteptată nici în această seară. Astfel, clubul Phoenix va găzdui, astăzi, de la ora 21.00, un concert rock cu trupa locală Vertigo. Formată din seniori ai genului, formaţia abordează un rock melodic. Fapt inedit pe plan local, aceasta cântă doar preluări ale unor megatrupe celebre, însă toate melodiile sunt prelucrate de muzicienii constănţeni care vor, în acest mod, să-şi aducă propria contribuţie, profesionistă, la interpretare. Diseară vor putea fi ascultate piese celebre din repertoriul unor staruri precum Chris Rea, Beatles sau Deep Purple. Componenţa Vertigo este formată, pe lângă Cristi Ilie, din Dragoş Pitu - baterie, Virgil Stoica - chitară bass, Mugur Duţu - chitară şi Şandor Dombi - chitară.

„Disco romancing”... Apreciata solistă Elena Gheorghe va fi prezentă, astăzi, pe scena clubului Van Frans (ex-Vanses). Fanii săi vor putea asculta live o parte din melodiile de succes ale solistei, printre care „Disco Romancing”, care a stat în Top 5 la principalele radiouri din România, la fel ca şi „Balkan Girls”. Odată cu participarea la ediţia de anul trecut a Eurovisionului, artista a intrat în categoria de elită a celor mai apreciaţi cântăreţi autohtoni. Tot după lăsarea asfinţitului, în clubul Wish, atmosfera va fi atât de „hot” încât cunoscuta DJ-iţă Miki Love va mixa… dezbrăcată. Temperaturile se vor păstra la acelaşi nivel, în aceeaşi zi, şi în clubul Crush, unde invitaţii serii vor fi cei de la Deepcentral. Aceştia vor anima atmosfera cu single-urile lor de succes, „Music Makes Me Free\", „In Love\", „Cry it Away\" sau „Russian Girl\", ultimul constituind una dintre cele mai difuzate piese la posturile de radio româneşti.

Ca în fiecare vineri, studenţilor le este dedicat un program special în clubul White. Aici, „arhitectul” bunei dispoziţii, DJ None, a pregătit deja un play-list menit să satisfacă cele mai pretenţioase gusturi şi, în plus, a pus deoparte numeroase surprize pentru a „condimenta” şi mai mult distracţia nonconformistă. Cei ce vor „să se dea în spectacol” nu trebuie decât să solicite, după ora 02.00, un repaos de karaoke.