Plan ambiţios de listări la bursă, în 2014

Hidroelectrica, Electrica şi CE Oltenia vor ajunge pe piaţa de capital până în octombrie

Paul NĂSĂUDEANU vezi toate articolele Companiile de stat Hidroelectrica şi Electrica vor fi listate, în iunie, atât la bursa din Bucureşti, cât şi la cea din Londra, iar Complexul Energetic Oltenia va ieşi pe bursă în octombrie, a declarat ieri ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă. „Departamentul pentru Energie, acţionarul majoritar al celor trei companii, va plasa pe bursă 51% din capital distribuitorului de energie Electrica SA. Înainte de această operaţiune, compania va fi divizată prin separarea unei firme care va prelua toate participaţiile minoritare deţinute la alte societăţi“, a spus Niţă. Totodată, înainte de listarea la bursă, trei dintre filialele Electrica Serv, firmă controlată integral de Electrica SA, vor fi lichidate. Cele trei filiale care vor intra în lichidare deservesc regiunile Banat, Dobrogea şi Moldova. Hidroelectrica va ieşi pe piaţa de capital cu un pachet de 15%; compania are un capital social de 4,47 miliarde lei şi este cel mai mare producător de energie din România. „În cazul Electrica şi Hidroelectrica, o parte dintre acţiuni vor fi vândute sub formă de certificate de depozit“, a precizat ministrul de resort.

