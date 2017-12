Planul pentru înzestrarea Armatei, retras de pe ordinea de zi a CSAT

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că planul pentru înzestrarea Armatei a fost retras de pe ordinea de zi a CSAT, pentru că nu respecta cerinţa cu alocarea bugetară de 2% din PIB pentru cel puţin un deceniu, precizând că documentul va fi adaptat şi prezentat ulterior în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Klaus Iohannis a declarat că în şedinţa CSAT de marţi nu s-a discutat despre planul de înzestrare al Armatei Române. "Planul de înzestrare al Armatei pentru 2017-2026 a fost retras de pe ordinea de zi. A neglijat un aspect important, acordul politic de a aloca 2% pentru Apărare pentru cel puțin un exemplu. Documentul urmează să fie adaptat și prezentat într-o viitoare ședință CSAT", a declarat preşedintele Iohannis. "Am avut un proiect care se reia în fiecare an - aprobarea forțelor și mijloacelor care pot fi puse la dispoziție pentru misiuni externe. A fost mărit numărul forțelor care pot fi puse la dispoziție. Cel mult 1793 militari și civili din partea MApN și 971 de persoane, militari și civili, din partea MAI. În realitate, acum nu sunt atâtea persoane și probabil nu vor fi nici în 2018, dar vrem să ne asigurăm că dispunem de o marjă confortabilă.

Am avizat Cartea Albă a Apărării 2017, am analizat un raport al MAI privind evoluția fenomenului migrației ilegale. Am aprobat raportul de activitate al SRI, raport complet, bine documentat, care a arătat cât de importantă e munca SRI pentru a ne apăra de teroriști", a mai spus Klaus Iohannis după şedinţa CSAT. Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) de la Palatul Cotroceni s-a încheiat, după aproximativ două ore de discuţii. Oe ordinea zi s-au aflat, printre altele, stabilirea efectivelor pe care le poate pune armata la dispoziţie pentru misiuni în afara teritoriului naţional în anul 2018 şi planul de înzestrare cu tehnică militară în perioada 2017-2026.

Marţi are loc prima şedinţă a CSAT la care va participa premierul Mihai Tudose, precum şi noii miniştri Adrianţ Ţuţuianu (Apărare), Mihai Fifor (Economie) şi Ionuţ Mişa (Finanţe).

”Pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la: implementarea Strategiei Globale a UE (dimensiunea securitate şi apărare); forţele armate ale României care pot fi puse la dispoziţie pentru participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, în anul 2018; activitatea Serviciului Român de Informaţii în anul 2016; regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Coordonare Operativă Antiteroristă; Carta albă a apărării; planul de înzestrare a Armatei României 2017-2026; evoluţiile recente ale fenomenului migraţiei şi principalele măsuri implementate la nivel naţional”, a anunţat Adminstraţia Prezidenţială. În cadrul şedinţei prezidate de către preşedintele Klaus Iohannis vor fi abordate şi alte subiecte de interes pentru securitatea naţională.

Precedenta şedinţă a Consiliului a avut loc pe 21 martie.