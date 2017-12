Platforma interculturală Black/North SEAS, inaugurată oficial la Constanţa

Platforma interculturală Black/North SEAS (2006 – 2008), o iniţiativă a Intercult Stockholm, s-a lansat oficial joi seara, la Cazinoul din Constanţa, în prezenţa viceprimarului Constanţei, Nicolae Nemirschi, al directorul Direcţiei Programe, Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Constanţa, Petrică Munteanu, al directorului artistic Black/North SEAS şi Intercult, Chris Torch, al organizatorilor şi al artiştilor participanţi la eveniment. "Mulţumesc Fundaţiei Intercult care a ales oraşul Constanţa pentru acest exerciţiu de comunicare. SEAS este un proiect care pune artistul exact în locul în care trebuie să fie şi în faţa problematicii comunităţii. În acelaşi timp, SEAS pune artiştii faţă în faţă cu colegi din alte ţări, fapt pentru care Constanţa este, în acest moment, un oraş plin de viaţă. În altă ordine de idei, în calitatea mea de localnic, mă bucur foarte tare că acest război cultural a început şi în Constanţa. Era nevoie de mult timp de aşa ceva", a spus reprezentantul Fundaţiei "Menthor" Constanţa, Gabriel Brojbiou, în discursul său.

La manifestare, care se desfăşoară în perioada 13-17 septembrie, sînt invitaţi peste 120 de reprezentanţi ai instituţiilor partenere în acest program, consultanţi, artişti, producători, arhitecţi, scriitori, antropologi, sociologi, operatori culturali, jurnalişti şi teoreticieni. Simpozionul include discursuri de deschidere, conferinţe, ateliere de lucru şi prezentarea în premieră pentru ţara noastră a unor piese de teatru, realizate în coproducţie internaţională. "Pentru Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) este o ocazie care ne onorează şi care ne bucură pentru că, aşa cum probabil v-aţi dat seama, Constanţa este un oraş frumos, vechi, cu oportunităţi, care merită asemenea evenimente. Eu fiind marinar, îmi dau seama, poate, mai mult decît alţii, ce semnificaţie are titulatura acestui eveniment. Marea şi porturile au făcut întotdeauna distanţele mai apropiate. În jurul Mării Negre sînt şapte cetăţi greceşti şi miceniene făcute după reguli şi planuri arhitecturale care au fost păstrate de-a lungul timpului, exact aşa cum au fost concepute, de către toţi cei care au cucerit aceste locuri. Chiar dacă una dintre civilizaţiile care a ajuns aici a fost cea romană, una dintre cele mai dezvoltate la acea vreme, aceasta nu a modificat nimic, ci doar a adăugat, iar noi sîntem acum beneficiarii acestei succesiuni culturale", a declarat Petrică Munteanu.

Viceprimarul Nemirschi: “Chinuindu-ne să trăim mai bine şi mai curat, am uitat de cultură”

După ce le-a urat "Bun venit" tuturor participanţilor la Platforma culturală Blak/North SEAS, viceprimarul Constanţei, Nicolae Nemirschi, a descris, cu ajutorul unui film de prezentare, Constanţa şi staţiunea Mamaia, vorbind în acelaşi timp şi despre dificultăţile pe care le întîmpină municipalitatea în procesul de dezvoltare a oraşului. "Constanţa este al doilea oraş ca mărime şi ca participare la bugetul central din România", şi-a început Nicolae Nemirschi discursul. El a continuat vorbind despre zona peninsulară a oraşului, precizînd că în spatele ei se află o istorie de 2.700 de ani. "Ovidius se uită la noi şi ne binecuvîntează pentru lucrurile frumoase pe care le veţi face dvs. aici", a spus viceprimarul. Următoarele puncte al prezentării au fost Portul Constanţa, al patrulea ca mărime din Europa, şi staţiunea Mamaia, unde municipalitatea a investit foarte mult în ultimii patru ani. "În ultimii ani lucrurile s-au mişcat destul de mult în Constanţa şi pentru faptul că zona noastră este una strategică din toate punctele de vedere, de la interesul economic pînă la cel militar, şi aici voi aminti doar bazele militare care vor fi instalate aici. În ultimii 16 ani, chinuindu-ne să trăim mai bine şi mai curat, am uitat de cultură, de istorie şi trebuie să spun cu tristeţe că astăzi, cînd trec prin peninsulă, nu sînt foarte mîndru să văd casele care arată aşa cum arată, mai ales că planurile de reabilitare stau la noi pe birou. Deocamdată nu avem sprijinul legal care să ne permită să intervenim pentru a-i reda Constanţei peninsula aşa cum a fost ea", a mai spus Nemirschi. El şi-a exprimat, în acelaşi timp, convingerea că participanţii la Blak/North SEAS vor ajunge la concluzia că municipiul Constanţa are un potenţial cultural extrem de mare, care trebuie dezvoltat continuu. "Sînt convins că ne veţi ajuta, prin creaţiile dvs. din aceste zile şi prin ideile cu care veţi veni, să ne înscriem pe o traiectorie corectă în ceea ce priveşte dezvoltarea culturală a oraşului, lucru extrem de important în condiţiile în care, în 2007, Constanţa va deveni metropolă. Aici va fi cumulată aprox. jumătate din populaţia judeţului (500.000 de oameni). Atunci sper că oraşul Constanţa va deveni prin excelenţă un centru universitar, cultural, turistic etc.", a precizat viceprimarul Constanţei.

Seara a fost încheiată cu o reprezentaţie a Teatrului Naţional Constanţa, ai cărui actori au interpretat un fragment din piesa “Şatra”. Programul Platformei interculturale Black/North SEAS a continuat aseară cu punerea în scenă a piesei "Sorelle", la Teatrul Naţional Constanţa.