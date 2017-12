Platforma interculturală Black/North SEAS, lansată la Constanţa

Constanţa gazduieşte, în perioada 13-17 septembrie, o reuniune internaţională cu prilejul lansării oficiale a platformei interculturale Black/North SEAS (2006 – 2008), o iniţiativă a Intercult Stockholm. La eveniment sînt invitaţi peste 120 de reprezentanţi ai instituţiilor partenere în acest program, consultanţi, artişti, producători, arhitecţi, scriitori, antropologi, sociologi, operatori culturali, jurnalişti şi teoreticieni. Simpozionul include discursuri de deschidere, conferinţe, ateliere de lucru şi prezentarea în premieră pentru ţara noastră a unor piese de teatru, realizate în coproducţie internaţională. "SEAS este un proiect cultural complex, demarat în urmă cu mai mulţi ani de către artişti, organizaţii artistice şi ONG-uri din jurul Mării Baltice. Proiecte similare SEAS au fost desfăşurate şi în jurul Mării Nordului şi al Mării Adriatice, iar primul punct pe harta culturală a Mării Negre este Constanţa", a declarat Laurenţiu Constantin, organizator. Dintre partenerii poriectului amintim: Primăria Municipiului Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), Teatrul Naţional Constanţa, Ministerul Culturii şi Cultelor, Institutul Cultural Român şi UNITER România. "Încă din 2003, programul SEAS a reprezentat o aventură motivantă şi solicitantă. A devenit o platformă de schimb cultural, incluzînd seminarii, călătorii de documentare, coproducţii şi evenimente artistice pe întreg teritoriul Europei, mai ales în oraşele port. SEAS reprezintă totodată un potenţial în curs de realizare. Ne imaginăm că arta poate schimba un oraş. Ne imaginăm că artişti pot fi parteneri cheie în reinventarea urbanistică, mai ales în oraşele port post-industriale", a declarat directorul artistic al Black/North SEAS şi Intercult, Chris Torch. El a adăugat că politica UE se bazează pe faptul că păstrarea culturii şi a patrimoniului poate fi considerată un element de legătură între toate domeniile de dezvoltare socială, politică, economică şi de securitate.

După un prim episod desfăşurat pe tărîmurile baltice şi adriatice (2003 – 2005), proiectul SEAS îşi extinde astăzi atenţia asupra unei arii geo-politice, sociale şi culturale mai "provocatoare" decît oricînd. Noul orizont propus leagă, în perioada 2006 – 2008, Marea Neagră de Marea Nordului, într-un dialog intercultural, potrivit unei metodologii deja formulate în prima parte a proiectului. "Există variate aspecte deja testate în cadrul primei versiuni a proiectului. În primul rînd, am fost provocaţi să formulăm o metodologie pe care apoi să o propunem artiştilor. Una dintre întrebările majore a constituit-o maniera în care să propunem artiştilor un tip de a vedea/citi oraşul, un format care să faciliteze abordarea spaţiului public şi a urgenţelor şi cerinţelor sale. Consider acest lucru esenţial în cadrul SEAS. Un al doilea centru de interes îl reprezintă evenimentele care urmează să se desfăşoare între 2008 şi 2009. La aceste evenimente vor fi invitaţi atît artişti cunoscuţi sau aflaţi la începutul carierei, ceea ce, cu siguranţă, va oferi o plajă extinsă de soluţii şi propuneri. Nu în ultimul rînd, vom încerca să elaborăm şi să dezvoltăm împreună cu autorităţile naţionale şi regionale strategii capabile să reinventeze spaţiul urban", a spus Chris Torch. El a adăugat că este limpede că în toate ţările europene există un entuziasm privitor la conectarea activităţilor culturale cu celelalte sectoare ale realităţilor sociale (fenomenul migraţiei, abandonul, planificarea urbană, dezvoltarea economică şi probleme sociale), această observaţie fiind cu atît mai valabilă în contextul noilor democraţii europene. "De aceea intenţionăm să accentuăm importanţa relaţiei pe care artiştii trebuie să o stabilească cu ambientul şi provocările oraşelor port care vor găzdui evenimentele şi producţiile SEAS", a adăugat directorul artistic al Black/North SEAS şi Intercult. Potrivit organizatorilor nu este întîmplător faptul că prima dintre întîlnirile SEAS, cea de lansare a programului, este găzduită de Constanţa, Chris Torch adăugînd că apreciază rolul pe care România şi-l asumă în cadrul acestui proiect. "Am deplină încredere în posibilităţile ei (n.r. - României) de a-l onora. Mai mult, România (alături de Grecia) a desemnat o comisie responsabilă pe probleme culturale în cadrul acestei iniţiative. Este un pas încurajator, care accentuează calitatea de leadership pe care România este pregătită să-l joace", a mai spus Torch.

Manifestarea debutează astăzi, la ora 19.30, la Teatrul Naţional, cu reprezentaţia "Dulce amar", şi va continua mîine dimineaţă cu o întîlnire organizatorică. Tot mîine, la Cazinoul din Constanţa, o clădire considerată extrem de frumosă şi spectaculoasă de către organizatori, va avea loc inaugurarea oficială, manifestarea fiind găzduită de către Primăria Constanţa. Pe lîngă organizatori, vor lua cuvîntul viceprimarul Constanţei, Nicolae Nemirschi, şi directorul Comisiei de Cultură a CJC, Cristian Zgabercea.