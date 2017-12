PMP și ALDE Mangalia au început păruiala

Nici nu a început campania electorală că politicienii deja se iau la păruială. Candidatul PMP la Primăria Mangalia, Constantin Bîrbora, este „rugat” de președintele ALDE, Leonard Tănase, să-și retragă candidatura. Ceea ce nu se va întâmpla, spune Bîrbora. „Mi-am dorit ca în această perioadă a Sărbătorilor Pascale să nu fac nicio declarație, însă contracandidații mei m-au obligat să am o luare de poziție. Am luat la cunoștință apelul lui Tănase de a renunța la candidatura mea și nu o voi face, deoarece am plecat la drum împreună cu o echipă tânără și competentă. Am primit susținerea multor persoane în ceea ce mi-am propus și nu-mi doresc să le dezamăgesc“, a spus Bîrbora. El spune că nu orgoliul îl împiedică să își retragă candidatura, ci promisiunile făcute oamenilor, dorința de a face din Mangalia un oraș civilizat. „Voi rămane același om și nu mă voi schimba indiferent de consecințe. Unde sunt principiile, sistemul de valori de care părinții noștri s-au îngrijit să ne învețe? Eu cred că se poate și altfel“, a mai spus președintele PMP Mangalia.