PNL va vota pentru cercetarea de către DNA a lui Mitrea şi Năstase

Vicepreşedintele PNL Teodor Atanasiu a anunţat, vineri, că liberalii vor vota pentru a permite începerea urmăririi penale în cazurile Adrian Năstase şi Miron Mitrea, “nefiind normal ca Parlamentul să fie un scut între politicieni şi justiţie”. El a adăugat că există şi “partea bună” a imunităţii parlamentare, deoarece evită situaţia ca un politician “să fie în fiecare zi la Parchet pe orice plîngere aberantă”: “Orice cetăţean al României are dreptul să depună o plîngere penală împotriva unui alt cetăţean, inclusiv un demnitar. Dacă în fiecare zi s-ar depune cîte o plîngere, doar 365 din cetăţenii României, atunci, în toate cele 365 de zile, demnitarul ar trebui să fie la Parchet şi ar mai munci în celelalte zile din an, care nu mai sînt (…). Dar una este o plîngere aberantă scrisă pe colţul mesei şi alta este o cercetare în care procuratura cere continuarea cercetării pe dosarul penal respectiv şi de aceea credem că aceste cereri trebuie urgent soluţionate cu aviz favorabil”. Întrebat dacă PNL va vota la fel şi în cazul ministrului Paul Păcuraru, Atanasiu a susţinut că liberalii vor vota pentru ridicarea imunităţii indiferent despre ce demnitar este vorba, dacă se va dovedi că este în ajutorul justiţiei. Procurorul general al Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Codruţa Kovesi, sesizat prin referat, la 30 iulie 2008, de către DNA, a solicitat Camerei Deputaţilor declanşarea procedurilor pentru formularea cererii de urmărire penală faţă de Adrian Năstase, pentru săvîrşirea infracţiunilor de luare de mită şi infracţiunea conexă de şantaj. Avizul pentru începerea urmării penale în cazul lui Năstase este necesar pentru că la data săvîrşirii faptelor acesta avea calitatea de ministru, iar în prezent o are pe cea de deputat. Pentru fostul ministru al Transporturilor, Miron Mitrea, DNA a cerut în 21 aprilie aviz Camerei Inferioare a Parlamentului pentru declanşarea urmăririi penale împotriva acestuia.