POARTA ALBĂ - Cataloage online pentru şcoli

Primăria comunei Poartă Albă a depus, la sfîrşitul săptămînii trecute, un proiect transfrontalier privind creşterea calităţii şi siguranţei şcolare. Primarul comunei, Vasile Delicoti, a declarat că proiectul, în valoare de aproximativ 250.000 de euro, prevede dotarea şcolilor cu un sistem de supravehere online. „Conform cerinţelor Uniunii Europene va trebui să introducem în şcolile din comună un sitem de supraveghere online. Este vorba, de fapt, despre crearea unor pagini web, unde părinţii să poată intra oricînd pentru a verifica activitatea copiilor. Vor fi întocmite cataloage electronice unde pot fi vizualizate toate notele şi toate absenţele pe care le au copiii. Am finalizat toată documentaţia pentru acest proiect şi am depus-o pentru a obţine finanţarea. Implementarea acestui proiect are ca scop final îmbunătăţirea calităţii actului de învăţămînt la nivelul comunei“, a declarat primarul Vasile Delicoti. El a precizat că speră să obţină fonduri şi din celelalte proiecte pe care le-a depus pentru că numai în acest fel se va reuşi dezvoltarea comunei, avînd în vedere că bugetul local nu poate susţine investiţii de anvergură.