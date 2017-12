Ponor se antrenează din nou la Izvorani: ”Sunt motivată, să reprezinţi ţara e cel mai minunat lucru”

Gimnasta Cătălina Ponor a revenit la antrenamente la baza de la Izvorani, după o perioadă îndelungată, ea declarând că este motivată şi că este cel mai minunat lucru să reprezinte România la cele mai importante concursuri. "Am venit acasă, am venit la a doua familie a mea. Sunt fericită, sunt bucuroasă. Am început (pregătirea), dar până să încep cum trebuie mai e. Întotdeauna sunt motivată. Trebuie să fiu şi un exemplu (pentru alte gimnaste) şi asta o să şi fiu. Pentru mine să reprezint România la cele mai importante concursuri este un lucru care în mare parte mă motivează. Să reprezinţi ţara ta este cel mai minunat lucru", a afirmat Ponor într-un filmuleţ postat pe pagina de Facebook Lotul Feminin de Gimnastica al României. Cătălina Ponor, triplă campioană olimpică în 2004 şi dublă medaliată la JO din 2012, a anunţat la începutul acestui an că vrea să revină în competiţii.