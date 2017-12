Ponta despre Educaţie: „Lucrurile greşite, adoptate în grabă”

Educaţia a avut mult de suferit în ultimii ani. Sumele care s-au alocat din PIB-ul României au fost, în fiecare an, prea puţine pentru nevoile din sistemul de învăţământ. Tocmai de aceea, de „Ziua Învăţătorului” (celebrată ieri) premierul Victor Ponta a anunţat că, în cel mai scurt timp, are de gând să îndrepte „lucrurile greşite, adoptate din prea multă grabă” din Legea Educaţiei. La rândul său, ministrul Remus Pricopie apreciază, într-un comunicat de presă al Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), că Educaţia este cel mai important instrument de care societatea românească dispune pentru a schimba în bine atât destinul fiecărui cetăţean în parte, cât şi al comunităţii, în ansamblul său. „Învăţătorul este elementul cheie în procesul de transmitere a valorilor, în capacitatea de a direcţiona către universul de cunoaştere interesul şi curiozitatea elevilor. Învăţătorul nu este, aşadar, doar un post într-un nomenclator, ci, în sensul său larg, reprezintă acea persoană care, aflată la orice nivel al sistemului de învăţământ, are capacitatea de a ajuta la dezvoltarea personală a fiecăruia dintre noi”, se arată într-un comunicat al MEN. (M.D.)