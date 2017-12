Ponta: Dragnea, sancţionat pentru un lucru bun, pe care l-am făcut şi eu - suspendarea lui Băsescu

Premierul Victor Ponta i-a mulţumit pentru activitate ministrului demisionar Liviu Dragnea, care a demisionat după condamnarea în dosarul referendumului din 2012, şi a afirmat că acesta a fost condamnat pentru un lucru bun, făcut inclusiv de premier, respectiv suspendarea preşedintelui Băsescu. Mulţumirile i-au fost adresate în faţa presei, în şedinţa de miercuri a Guvernului, la care a participat şi Dragnea. "O spun fără niciun fel de alte conotaţii prea sentimentale, vreau să-i mulţumesc lui Liviu pentru tot ce a făcut de când e ministru, şi înainte, şi ce va face după, şi să spun că şi Liviu, ca şi alţi miniştri, nu pentru activitatea de ministru a fost sancţionat. A fost sancţionat că a făcut un lucru bun, pe care l-am făcut şi eu şi l-au făcut şi cei mai mulţi de aici de la masă, în sensul că l-am suspendat pe Băsescu. Dar, asta e, am pierdut acea bătălie, de fapt, am câştigat-o, dar a zis Curtea Constituţională că am pierdut-o", a spus Ponta. Premierul Victor Ponta i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis propunerea ca Sevil Shhaideh să fie numită ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Postul de ministrul al Dezvoltării a rămas vacant după ce Liviu Dragnea a demisionat în 15 mai, în ziua în care a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare în dosarul privind fraude la referendumul din 2012, pentru demiterea lui Traian Băsescu.