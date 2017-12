Ponta vrea să fie un altfel de președinte

08:20:57 / 30 Iulie 2014

Vai de noi!

Daca PSD nu are pe altcineva mai bun, il pune pe Ponta sa candideze. E normal! El e = zero barat intellectual, nu are habar de economie, e ginerele lui Sarbu, prieten cu Nastase Puscarie, coleg cu Dragnea Baronu, sotul Dacianei si tot asa. Dar da bine din gura, minte fara nici o clipire, tradeaza la prima cotitura si probabil ca tara asta il merita daca-l voteaza! Halal sa ne fie!