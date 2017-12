Populaţia României, în scădere

Institutul Naţional de Statistică (INS) informează că scăderea numărului populaţiei a continuat în noiembrie 2006, înscriindu-se în tendinţa ultimilor ani. Natalitatea s-a situat sub nivelul mortalităţii şi a avut drept consecinţă un spor natural negativ al populaţiei. În luna menţionată s-au născut 18.048 copii, cu 1.600 mai puţin decît în octombrie 2006, determinînd o rată a natalităţii de 10,2 născuţi-vii la mia locuitori, faţă de 10,7 la mie în luna octombrie. Numărul decedaţilor (21.992) a fost cu aproape 500 de persoane mai mare, astfel că rata mortalităţii a crescut de la 11,7 la 12,4 la mie. Rata mortalităţii infantile (decedaţi sub un an la mia de născuţi-vii) a scăzut de la 16,2 la mie în octombrie 2006 la 15,6 la mie. Sporul natural negativ, care indică un deficit al născuţilor-vii faţă de cel al decedaţilor, a crescut de la minus 1.900 persoane în luna octombrie la minus 3.900 de persoane în noiembrie. La oficiile de stare civilă s-au înregistrat 9.162 căsătorii, în scădere cu 6.800, de unde rezultă 5,2 căsătorii la mia de locuitori, în scădere de la 8,7 la mie. Prin hotărîri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 2.587 divorţuri, în creştere cu 400 de cazuri. Rata divorţurilor a crescut de la 1,19 la mie la 1,46 la mie. Comparativ cu luna noiembrie 2005, numărul născuţilor-vii a crescut cu 341 copii, determinînd o creştere a ratei natalităţii de la 10 la mie la 10,2 la mie. În acelaşi timp, numărul deceselor a fost mai mic cu 327, determinînd o scădere a ratei mortalităţii de la 12,6 la mie la 12,4 la mie. De asemenea, rata mortalităţii infantile a crescut de la 14,9 la 15,6 decese sub un an la mia de născuţi vii. Sporul natural negativ a fost de minus 3.900 de persoane, faţă de minus 4.600 de persoane în noiembrie 2005. Rata sporului natural a fost de minus 2,2 persoane la mia de locuitori, în scădere de la 2,6 la mie în aceeaşi lună a anului precedent. Creşterea numărului de căsătorii a modificat rata căsătoriilor de la 5 la 5,2 căsătorii la mie, iar reducerea numărului de divorţuri a condus la o scădere a ratei divorţurilor de la 1,72 la 1,46 la mie.