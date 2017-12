Portul Constanţa are potenţial de dezvoltare, fără amestec politic şi cu management profesionist

Portul Constanţa, al doilea ca mărime la Marea Neagră, are un important potenţial de dezvoltare prin investiţii, dar trebuie eliminat amestecul politic în activitatea curentă şi acordată o mai mare autonomie companiei care îl administrează, însoţite de implementarea unui management profesionist. Informaţiile sunt cuprinse într-o primă versiune a Master Planului Portului Constanţa, document prin care se urmăreşte realizarea unei planificări strategice a portului pe termen scurt, mediu şi lung. Administraţia Porturilor Maritime Constanţa a atribuit în februarie 2014 asocierii Ernst&Young - Inros Lackner un contract de 5,02 milioane lei (1,1 milioane euro), cu TVA, pentru servicii de asistenţă în vederea elaborării unui master plan al portului Constanţa. Analiza privind infrastructura portuară arată că printre punctele tari ale portului se numără amplasamentul, legătura cu Dunărea, manevrarea rapidă a navelor, capacitatea ridicată de preluare şi depozitare a danelor, precum şi adâncimea care permite sosirea unor nave de mari dimensiuni. Totodată, portul beneficiază de operatori la terminale cu experienţă şi pregătire adecvată, are capacitatea de manipulare a unor încărcături diversificate, taxe competitive, un marketing activ, lichidităţi adecvate şi spaţii disponibile pentru extindere. Pe de altă parte, zonarea portului nu este optimă, multe parcele mici sunt închiriate către firme mici, fără un plan al utilizării terenului, infrastructura portuară are o stare deficitară, iar bugetul pentru întreţinere este insuficient. Un alt punct slab este congestionarea sezonieră a traficului rutier, mai ales la terminalele care nu au loturi de parcare pentru camioane. Autorii documentului notează, la acest capitol, şi cadrul legal şi instituţional depăşit, insuficienta autonomie administrativă şi financiară a Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" Constanţa (CN APMC), structura organizatorică şi de management a portului depăşită, lipsa planificării corporatiste, birocraţia din administraţia portului, comunicarea dificilă cu operatorii comerciali şi fluctuaţia ridicată a personalului de trafic.