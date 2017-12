Prețul petrolului scade, benzina nu prea

Cotația barilului de țiței Brent a coborât ieri sub pragul simbolic de 50 dolari, pentru prima dată din mai 2009. Analiștii avertizează că noi scăderi sunt posibile, pe fondul excesului de ofertă și cererii modeste. Mai exact, petrolul Brent cu livrare în februarie a scăzut până la 49,92 dolari/baril la Londra, iar cel West Texas Intermediate, cu livrare tot în februarie, a ajuns la 47,09 dolari, la bursa de la New York. În ultima săptămână, rezervele de petrol ale SUA au crescut cu circa 700.000 barili, la 386,2 milioane barili. Totodată, China, al doilea mare consumator de petrol din lume, nu va determina o revenire a cotațiilor, întrucât importurile sale vor încetini, spun analiștii grupului bancar Citi. Ministrul Energiei din Emiratele Arabe Unite, Suhail Al Mazrouei, a punctat ieri că „piaţa are nevoie de timp pentru a absorbi surplusul de petrol existent în prezent“. Culmea, în tot acest timp, carburanții din România rămân peste pragul de 5 lei/litru, probabil pentru că-i cerere... Premierul le-a cerut miniștrilor Transporturilor și Finanțelor să discute cu companiile petroliere despre prețul carburanților, astfel încât să se ajungă la un nivel „corect și rezonabil“. Se știe însă că și fiscalitatea română influențează masiv prețul benzinei și motorinei. Avem acciză, avem supra-acciză. Dar, în același timp, n-am auzit de petrolist falimentar, ba chiar companiile în cauză ocupă primele locuri în clasamentul profitului național. „Îi rog public pe miniștrii Transporturilor și Finanțelor să aibă o discuţie normală, instituţională, cu firmele private din domeniul combustibililor, pentru că acciza a rămas ca în 2014, toate taxele sunt ca în 2014, preţul petrolului a scăzut peste tot în lume, numai la noi nu scade. Sigur, preţul este la pompă, nu e făcut de Guvern, dar sunt absolut convins că o discuţie serioasă cu companiile ne va ajuta să ajungem la un preţ corect şi rezonabil“, a spus Ponta. Preţurile petrolului au scăzut cu 48% în 2014, consemnând cel mai mare declin de la criza financiară din 2008 până în prezent.