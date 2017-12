Prefectura vrea să dizolve Consiliile Locale Adamclisi şi Ion Corvin

Prefectul Dănuţ Culeţu a sesizat, ieri, instanţa de contencios administrativ în vederea constatării de drept a dizolvării Consiliilor Locale ale comunelor Adamclisi şi Ion Corvin, care, potrivit şefului de cabinet al prefectului, Corina Cuşa, în decurs de două luni, nu au făcut dovada întrunirii în şedinţe ordinare, pentru că nu au comunicat hotărîrile către Prefectură. "Potrivit art.45 din Legea nr.268/2006, privind modificarea şi completarea Legii Administraţiei Publice Locale, comunicările ar fi trebuit să se realizeze imediat, dar nu mai tîrziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative, iar ultimele şedinţe ale celor două consilii s-au desfăşurat în data de 31 iulie 2006. Întrucît cele două instituţii locale nu şi-au îndeplinit obligaţiile legale, Instituţia Prefectului a acţionat în consecinţă", se arată într-un comunicat remis de către biroul de presă al Prefecturii. În schimb, primarii celor două localităţi au declarat că şedinţele de Consiliu Local au avut loc în fiecare lună şi că, dintr-o eroare, hotărîrile nu au ajuns la Prefectură. "Materialele au fost pregătite în timp util, dar secretarul primăriei a omis să le trimită către Prefectură. Imediat după ce am fost anunţaţi de acţiunea Prefecturii, am trimis hotărîrile, care, repet, erau deja pregătite. Responsabil de netrimiterea materialelor se face secretarul primăriei, care va fi sancţionat cu un procent din salariu, pe care îl vom stabili ulterior. În plus, i se va întocmi referat", a declarat primarul comunei Adamclisi, Emilian Burcea. El a adăugat că are în vedere şi posibilitatea de a scoate la concurs postul de secretar al primăriei. "Dintr-o eroare, o hotărîre din luna august nu a fost trimisă la Prefectură, dar am remediat acest lucru. Dacă acea hotărîre nu a ajuns la Prefectură nu înseamnă că noi nu am organizat, în fiecare lună, şedinţe de Consiliu Local", a declarat primarul comunei Ion Corvin, Marcela Rădulescu.