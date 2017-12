Prejudiciul în dosarul ICA, fabricat în birourile DNA

Ecoul curajului de care a dat dovadă procurorul Iacobescu ieşind public şi dezvăluind adevăruri cutremurătoare, ascunse cu grijă, despre preşedintele Traian Băsescu, clica sa de slugi şi Justiţia subjugată din România, nu s-a stins. Din ce în ce mai multe voci se fac auzite, din ce în ce mai multe lucruri sinistre ies la iveală, desenându-ne un tablou sumbru al unei societăţi în care numirile politice, banii, şantajul şi abuzurile sunt la ordinea zilei, sub opresiunea regimului Băsescu. Cea mai recentă voce aparţine fostului specialist DNA - Serviciul Teritorial Târgu Mureş, Dumitru Gheorghiu, care de-a lungul timpului a scos la iveală aspecte mai puţin ştiute despre activitatea DNA. El a intrat, marţi seara, în direct la Antena 3, la emisiunea „Sinteza Zilei”, unde a făcut dezvăluiri extrem de interesante despre dosarul "Telepatia". Uluitoarea mărturisire se referă la maniera în care experta DNA Aurelia Nicolae a întocmit raportul privind prejudiciul ICA: "Specialista DNA nu a greşit. A fost obligată să greşească prin umflarea prejudiciului. Eram în delegaţie şi am trecut pe la biroul ei, să o văd. Plângea şi lucra la raport. Mi-a spus că a urlat procurorul la ea şi că trebuia până dimineaţă să predea raportul. Am întrebat-o pe Aurelia dacă o pot ajuta cu ceva, dar nu cunoşteam speţa. Un an mai târziu, la Braşov, a prezentat cazul şi mai mulţi specialişti au admis că raportul era greşit", a declarat Dumitru Gheorghiu.

Pronunţarea în dosarul ICA a fost amânată după ce, marţi, inculpaţii au susţinut ultimul cuvânt, iar avocaţii au putut depune concluzii scrise până astăzi, urmând ca data pronunţării să fie anunţată.

POVESTEA UNUI SPECIALIST DNA DESPRE ABUZURI INCREDIBILE DIN SISTEM El a povestit cu lux de amănunte întregul episod şi implicaţiile prezente ale acestuia. Potrivit luju.ro, fostul specialist economist al DNA, eliminat din sistem printr-un ordin semnat de Daniel Morar, a afirmat că a surprins-o pe colega sa cu ochii în lacrimi, disperată că procurorul (n.r. - cel mai probabil Emilian Eva, procurorul de caz în dosarul "Telepatia") i-a ordonat, sub ameninţarea cu pierderea locului de muncă, să termine raportul până dimineaţă, în ciuda volumului imens de muncă pe care îl implica întocmirea acestuia: "Eu am fost specialist DNA la Mureş, eram în delegaţie, eram şi membru în Comisia paritară, un fel de sindicat care se ocupa cu problemele salariaţilor, eram venit la Bucureşti. Treceam de obicei pe la colegi, să văd ce probleme mai au, dacă sunt diverse abuzuri, care se mai făceau. Eu mă cam certam cu şefii pe chestia asta. M-am dus în biroul Aureliei şi lucra plângând. Era singură şi lucra la un material plângând. Şi am întrebat-o ce se întâmplă, de ce plânge, m-am gândit că e o problemă personală. Şi atunci mi-a spus că a venit procurorul la ea şi că pune presiune pe ea şi că a urlat efectiv la ea ca până mâine dimineaţă raportul să fie gata. Nu a specificat care procuror. M-am aşezat pe scaun lângă ea şi am privit ecranul calculatorului. Şi mi-am dat seama că era vorba de imobile, de terenuri, de clădiri, de toate alea. M-am uitat în dreapta, erau toate dosarele alea, şi-am spus: „Cu ce pot să te ajut? Hai să lucrez eu la un alt calculator”. Şi zice: „da’ când ai tu timp să citeşti toate dosarele astea? Păi stăm toată noaptea, bem 200 de cafele şi facem raportul“. Pentru că ţin să precizez asta. Specialiştii DNA lucrează cel mai mult în instituţia aia. Mergeţi şi vedeţi ce lumini sunt la DNA, o să vedeţi că la etajul întâi, acolo unde sunt specialiştii, întotdeauna e lumină. Am nişte colegi formidabili şi Aurelia era una dintre colege. A fost forţată să termine raportul ăla până dimineaţă. Nu poţi lucra sub presiune. Acum înţeleg că a fost mai rău de atât. I-a cerut să umfle prejudiciul. Nu mi-a spus personal că i-au cerut să umfle prejudiciul, dar mie, în cazul primarului Daneşan de la Sighişoara, mi s-a cerut în mod explicit să calculez prejudiciul până în 2018, ceea ce e un nonsens economic. E de Kafka! Nu ai cum să calculezi un prejudiciu în viitor, când te referi şi te raportezi la coeficientul de inflaţie. Găsiţi pe luju, cu Daneşan Dorin care a fost cercetat de o procuroare care a cercetat-o şi pe judecătoarea care urma să-l judece. Deci, dosarul lui Daneşan a ajuns întâmplător la judecătoarea Volanschi de la Sighişoara, care l-a executat scurt, pentru că aşa trebuia...”

CAZUL VOICULESCU - CAZUL PASZKANY Fostul specialist DNA face o paralelă între dosarul lui Dan Voiculescu şi cazul Paszkany: „Cazul Voiculescu este similar cu cazul Paszkany. Vă amintiţi intervenţia preşedintelui Băsescu de acum câţiva ani, când a ieşit cu mânie proletară pe televizor şi a spus: „Am primit un mail de la un cetăţean onest din Cluj care mi-a sesizat ce minuni sunt acolo şi ce probleme sunt”. Era cazul „Șapca verde”, aşa se intitula, cazul „Șapca verde de la Cluj”, în care, de la Institutul Agronomic din Cluj, Paszkany a pus mâna pe vreo 30 de hectare de teren. Prejudiciul calculat de specialişti a fost de 8 milioane de euro. Spre deosebire de Voiculescu, Paszkany a fost scos basma curată deoarece, întâmplător, aşa cum scrie în presă, cotizase la PDL cu vreo două milioane de euro. Revenim. Un an mai târziu ni s-a prezentat la Braşov cazul, deci un rezumat din acel raport făcut de Aurelia. Ea l-a prezentat, fiecare a prezentat câte o speţă. Aurelia a prezentat cazul ăsta. Şi s-a întrebat în sală: „Este cazul Voiculescu?”. Nu discutam aspectul asta, dar toată lumea a înţeles că era cazul Voiculescu. Şi-atunci au fost privirile alea între specialişti, iar în pauză eu am discutat cu mai mulţi şi am spus că este eronat. Din câte îmi amintesc, Aurelia nu este expert evaluator. Există un evaluator imobiliar în DNA, un coleg de-al nostru. El se ocupa cu astfel de lucruri. Din câte îmi amintesc, evaluarea s-a făcut financiar-contabil, ceea ce e o greşeală, un mod de abordare greşit. Standardele internaţionale ANEVAR, care se cheamă acum UNEVAR, Asociaţia Evaluatorilor din România, spun că evaluarea se face prin trei mari metode. Nu stau să le enumăr acum“.

EVALUARE DIN 2002 LA PREŢURI DIN 2008 Dumitru Gheorghiu continuă cu dezvăluirile şi scoate în evidenţă un aspect grotesc: „Din câte îmi amintesc, au făcut evaluarea la preţurile din 2008. Or, aici vorbim de nişte valori contabile care erau şi trebuiau să fie cele din 2002. Mi-a spus (Aurelia - n.r.) că sunt foarte multe dosare şi erau: în dreapta ei, acolo, erau cel puţin vreo 30 de dosare groase şi ca să parcurgi 30 de dosare îţi ia câteva luni. Deci n-am înţeles graba asta. M-am opus, din poziţia pe care o aveam, de membru în Comisia de paritare, la astfel de abuzuri. Nu poţi să pui presiune pe un procuror, un procuror nu este un robot, un specialist nu este un robot".

Potrivit luju.ro, evaluarea pentru stabilirea unui prejudiciu s-a efectuat în raport cu preţurile din 2008, şi nu în raport cu preţurile din momentul privatizării ICA, respectiv, 2002 - 2003. În dosarul "Telepatia", în care Parchetul General a dispus, în 2005, neînceperea urmăririi penale pe motiv că fapta nu există, a fost întocmită iniţial o expertiză contabilă judiciară, efectuată de un expert contabil numit aleatoriu de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ). Evaluatorul judiciar independent a concluzionat atunci că Agenţia Domeniului Statului (ADS), însărcinată cu privatizarea ICA şi a altor câteva zeci de societăţi, a stabilit în mod corect preţul de pornire al pachetului de acţiuni al Institutului, ca atare, nu a existat prejudiciu. După redeschiderea dosarului pe baza aşa-ziselor denunţuri, independent de expertiza contabilă judiciară cerută de ICCJ, DNA a dispus, în mai 2008, efectuarea unei expertize tehnice evaluatorii asupra ICA, cu trei obiective: valoarea clădirilor şi a terenului (activelor) ICA la nivelul lunii iulie 2003 (data la care a fost trimisă documentaţia de privatizare la ADS); valoarea clădirilor şi a terenului (activelor) ICA la nivelul lunii mai 2008; valoarea dreptului de folosinţă asupra terenurilor şi clădirilor ICA pentru o perioadă de 50 de ani.

Raportul de expertiză, întocmit de inginerul Mihai Papasteri şi însuşit de DNA, a avut următoarele concluzii: valoarea clădirii şi a terenului la nivelul lunii iulie 2003: 3,2 milioane dolari; valoarea clădirii şi a terenului la nivelul lunii mai 2008: 55 milioane euro; valoarea dreptului de folosinţă asupra terenurilor şi clădirilor ICA pentru o perioadă de 50 de ani: aproximativ 5 milioane euro.

Deşi avocaţii inculpaţilor din dosar au subliniat în repetate rânduri că ADS a vândut acţiuni, şi nu active, pentru DNA, baza de calcul a presupusului prejudiciu au constituit-o tocmai activele - terenul şi clădirile ICA, mai arată luju.ro. În baza evaluării efectuate de expertul Papasteri, specialista DNA Aurelia Nicolae, în perioada septembrie-octombrie 2008, a calculat preţul pe acţiune şi a concluzionat că valoarea pachetului de acţiuni ICA la nivelul anului 2003 a fost de circa 7,8 milioane euro, iar la nivelul anului 2008, puţin peste 60 de milioane euro (55 milioane euro + 5 milioane euro + valoarea unor mijloace fixe). Din aceste valori, Aurelia Nicolae a scăzut preţul plătit pentru pachetul de acţiuni, stabilind un prejudiciu de peste 59 de milioane de euro.