Premii mai mari pentru performerii din sportul românesc

În urma discuțiilor apărute după decizia Guvernului României de a dubla premiile pentru componentele naționalei de handbal feminin a României, care au obținut medaliile de bronz la Campionatul Mondial din Danemarca, a avut loc o întâlnire între reprezentanți ai Executivului și sportivii nemulțumiți de faptul că nu au fost recompensați în același fel pentru performanțele înregistrate. Astfel, Marian Drăgulescu, Andreea Chițu, Mihai Covaliu, Corina Căprioriu, Tiberiu Dolniceanu, reprezentanții Guvernului României, preşedintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Alin Petrache, și reprezentanții Guvernului României, Sorin Chelmu, secretarul general al Guvernului, şi Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Executivului, au stat la masa tratativelor pentru a detensiona situația creată.

La final, s-a convenit să fie implementat un mecanism prin care să se majoreze primele acordate celor care obţin medalii, urmând ca demersul să fie finalizat înainte de Jocurile Olimpice din acest an de la Rio. „Am luat punctul de vedere al sportivilor, am văzut care sunt problemele cu care se confruntă. Sperăm să avem un an olimpic bun şi să nu mai apară neînţelegeri de genul celor care au fost. Cred că au înţeles şi dânşii scopul premierii noastre de la handbal. Am înţeles şi noi punctul dânşilor de vedere, care este absolut justificat”, a spus Dan Suciu.

„A fost o întâlnire binevenită, pentru că am discutat despre mecanismele și cuantumul acestor premieri și am avut la masă ambele părți implicate: guvernanți și reprezentanți ai sportivilor. Este bine că s-a început cu echipa de handbal. Putem considera aceste premieri drept o bază pentru viitoarele premieri de la Campionatele Europene, Mondiale sau Jocurile Olimpice. Mi se pare normal însă să fie stabilit clar un cuantum și să dispară posibilitatea acelor dublări. Toate medaliile sunt la fel de importante pentru sportul românesc şi pentru imaginea noastră în lume. Din 2010, s-a renunțat la aceste premieri naționale, dar trebuie să înțelegem că, înainte de a fi campion european, mondial sau olimpic, sunt campioni în țara noastră”, a declarat Alin Petrache, președintele COSR adăugând că trebuie să se găsească o soluţie şi în privinţa staff-urilor tehnice: „Pe de altă parte, trebuie să fim echitabili și în ceea ce privește staff-urile tehnice. Pe lângă antrenorii principali sau secunzi, performanțele nu se pot obține fără aportul medicilor, kinetoterapeuților, preparatorilor fizici, al analiștilor video, al managerilor etc. Vom căuta și în continuare soluții pentru remedierea acestor anomalii legislative”.

