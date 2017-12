Preotul - psihologul Spitalului de Urgenţă!

În lipsa unui psiholog, pacienţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, care urmează să fie operaţi, discută minute în şir cu preotul unităţii sanitare. Medicii spun că mulţi bolnavi nici nu vor să audă de bisturiu şi vor să plece din spital în speranţa că se vor face bine, aşa, din senin. Toate acestea se petrec pe fondul unui şoc emoţional. „Boala este un factor agresiv atît fizic, cît şi psihologic. În majoritatea cazurilor, efectul psihologic al bolii asupra pacientului reprezintă un factor major în evoluţia afecţiunii”, a declarat şeful Clinicii de Chirurgie Cardio-Vasculară a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, prof. dr. Mircea Pătruţ, care a adăugat că mai ales în bolile cardio-vasculare apar cele mai mari probleme. „De psihicul bolnavului depinde şi vindecarea mult mai rapidă, în totalitate. Elementele terapeutice obligatorii trebuie asociate cu psihoterapia”, a declarat prof. dr. Mircea Pătruţ. El a declarat că în mai toate spitalele din străinătate, bolnavul este pregătit înainte de operaţie, psihologul fiind un pion principal. Din păcate, în mai toate clinicile din România, acest aspect este neluat în seamă, astfel că bolnavul trece singur prin toate stările. „Acest fapt influenţează şi recuperarea postoperatorie care este mult mai anevoioasă”, este de părere profesorul. Pacienţii Spitalului de Urgenţă care au nevoie de un psiholog apelează la preotul spitalului. „Părintele Rusu are un efect mai mult decît benefic asupra pacienţilor noştri. Am observat că, după discuţiile pe care le are cu credincioşii, terapiile aplicate de noi dau mult mai multe rezultate”, a declarat prof. dr. Mircea Pătruţ.