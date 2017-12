Preşedintele Băsescu, autorul tergiversării adoptării legilor siguranţei

Ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului (SGG), Radu Stroe, a declarat ieri că refuzul CSAT de a aviza legile securităţii pune Guvernul în imposibilitatea trimiterii acestui pachet legislativ la Parlament şi consideră că tergiversarea nu putea fi făcută fără acordul preşedintelui Traian Băsescu: "Neacordarea avizului CSAT pentru pachetul de legi ale securităţii, după părerea mea, este o încălcare gravă a legislaţiei în vigoare şi nu vreau să fac responsabil pe cineva anume, de aceea mă refer strict la persoana secretarului CSAT, care a semnat documentul remis Guvernului. Dar cred că domnia sa nu putea să facă acest lucru la întîmplare şi cred că are susţinerea preşedintelui Băsescu”. "Cu cîtva timp în urmă, preşedintele Băsescu a criticat pachetul de legi plecat de la Guvern la CSAT pentru aviz, spunînd că actele normative vor să transforme serviciile de informaţii în ONG. N-a fost foarte clară exprimarea preşedintelui atunci şi de aceea eu mă întreb dacă domnia sa este deranjat de faptul că vrem să anulăm activităţile economice, acoperite sau la vedere, ale serviciilor sau se opune introducerii interdicţiei aplicate ofiţerilor de informaţii în ceea ce priveşte actele premergătoare urmăririi penale, care trebuie făcute numai de procurori”, a adăugat Stroe. Ministrul a spus că singurul instrument legal cu care CSAT lucrează în relaţia cu Guvernul este "avizul" şi nu este prevăzut în lege existenţa unei corespondenţe. Potrivit ministrului, una din "greşelile fundamentale" comise de cei care doresc să stopeze trimiterea legilor la Parlament a fost aceea că pachetul legislativ nu a fost pus pe ordinea de zi a CSAT. "A doua greşeală fundamentală a fost aceea că secretarul general al CSAT, prin documentul pe care l-a remis Guvernului, şi-a permis luxul să meargă pe ideea că Executivul trebuie să repună în discuţie aceste legi, formulînd opinii despre cine ar trebui să le mai avizeze şi cine nu”, a spus Stroe, care a adăugat: "CSAT nu are dreptul de a emite amendamente, ci doar să emită un aviz, şi acesta consultativ. Numai Parlamentul este cel care decide, nu CSAT", a declarat Radu Stroe. Reglementările în vigoare prevăd obligativitatea Guvernului de a trimite pachetul de legi ale securităţii la Parlament însoţit de avizul CSAT. "Este pentru prima dată în 16 ani c]nd o simplă autoritate administrativă, cum este CSAT, se contrapune puterii executive şi primului-ministru. Un secretar general al CSAT retrimite Secretariatului General al Guvernului pachetul de legi ale securităţii cînd, de fapt, acest pachet a plecat către preşedintele CSAT (Traian Băsescu - n.r.) sub semnătura primului-ministru. Acesta este un act de impoliteţe şi de lipsă de respect faţă de Executiv, nu numai faţă de premier, şi un act flagrant de încălcare a legii", a mai Stroe, care a adăugat că, în cazul acestui blocaj, PNL va luat decizia să-şi asume prin parlamentarii săi aceste legi şi să le introducă în Parlament prin iniţiativă legislativă, la începutul sesiunii parlamentare.