Președintele UNBR: „Prezumția de nevinovăție devine o sintagmă lipsită de conținut”

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), av. Gheorghe Florea, a declarat, vineri, la Alba Iulia, că prezumția de nevinovăție, una dintre principalele arme ale apărării, devine o sintagmă lipsită de conținut. În plus, Gheorghe Florea a spus că ”oricine este arătat cu degetul în spațiul public devine suspect de drept”, în vreme ce pentru avocați este greu să dea credibilitate clienților când aceștia sunt supuși ”oprobiului public prin media”. ”Mecanismele prin care sunt apărate drepturile fundamentale – dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil – se dereglează sub presiunea unor evenimente dramatice tot mai frecvente, care schimbă din temelii prioritățile și perspectivele legislative. Am văzut deja că atât în România, cât și în restul lumii, catastrofele sunt cele care aduc mari reforme legislative. Numai că în aceste condiții, sub presiunea marilor emoții cauzate de astfel de evenimente, prezumția de nevinovăție, una dintre principalele arme ale apărării, devine o sintagmă lipsită de conținut. Oricine este arătat cu degetul în spațiul public devine suspect de drept. Este extrem de greu să dai credibilitate argumentelor pentru clientul tău, când acesta este supus deja oprobriului public prin media, când este condamnat deja de opinia publică”, a declarat Florea în deschiderea celei de-a XXX-a ediții a Congresului General al Uniunii Avocaților Europeni.

Președintele UNBR a adăugat că în România apare o justiție paralelă în afara sălilor de tribunal, în care acuzarea și apărarea duc un război publicitar, iar ”forța care are PR-ul mai puternic câștigă”. ”În acest război, care incită la răzbunare, profesia de avocat este atacată implicit. Suntem în permanență sub presiunea oprobriului public, alături de clienții noștri prezumați vinovați. Argumentele raționale, tehnice pălesc sub marea forță a emoțiilor publice. Trăim într-o epocă a diseminării instantanee a informației în toate colțurile lumii. Nu mai avem timpul de altădată pentru ”pregătirea apărării” când ne trezim cu acuzarea gata făcută în media, înainte chiar de orice acuzare oficială, în timpul perchezițiilor la care asistă mulțimea, la scara casei în care se efectuează”, a afirmat Gherghe Florea. Acesta a spus că și ”discursul politic anticorupție conține, în anumite cazuri, și elemente de propagandă împotriva profesiei de avocat”, profesie care este acuzată că ”apără criminalii, teroriștii, hoții, prezumați deja vinovați și nu drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor”. ”Confuzia planează asupra principiilor de drept și ale apărării care erau de la sine înțelese până nu de mult atât de către legislativ cât și de către toți cetățenii. Puțini mai sunt aceia care realizează că fiecare om are dreptul la apărare atunci când apărarea este ea înseși acuzată, când prezumția de nevinovăție este sacrificată pe altarul unei justiții paralele, care este, de fapt, o injustiție. Scopul pentru care au fost setate principiile fundamentale ale profesiei, în special secretul profesional, este distorsionat în scopuri propagandistice”, a afirmat Gheorghe Florea.

La această ediție a Congresului General al Uniunii Avocaților Europeni, ce se desfășoară în perioada 24-26 iunie la Alba Iulia, participă personalități de prestigiu ale sistemului juridic, între care prof. dr. Jose Luiz da Cruz Vilaca (judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene), Vivien Terrien (secretar juridic al Președintelui Tribunalului Uniunii Europene), Gregory Thuan (președintele Comisiei „Drepturile Omului” a Uniunii Avocaților Europeni), jud. Aida Popa (de la Înalta Curte de Casație și Justiție), jud. Marius Tudose (președintele Consiliului Superior al Magistraturii) sau Augustin Lazăr (procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).