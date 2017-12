Presiune uriașă pe Maternitatea Constanța

Boala gravă a sistemului sanitar din România pare să fie departe de vindecare. De ani buni sunt trase semnale de alarmă care avertizează că ceva nu funcționează cum trebuie, că medicii pleacă pe capete să profeseze în spitalele de peste hotare, că ale noastre se golesc, la modul cel mai serios. Se pare că autoritățile n-au prea luat în calcul SOS-urile și, nu doar în teorie, ci și în practică, spitalele s-au cam golit de medici. Așa cum precizam și în zilele trecute, un spital mare din județ, mai exact Municipal Medgidia, a fost nevoit să tragă obloanele maternității, pentru că singurul medic neonatolog rămas a plecat în concediu de odihnă. Pacientele sunt direcționate către Maternitatea Constanța, și așa aglomerată. Și cum nimeni nu poate să prevadă numărul nașterilor, inevitabilul s-a produs: medicii constănțeni au resimțit o mare presiune, neexcluzând, în situații excepționale, soluția de a interna câte două gravide într-un singur pat. Din fericire, nu s-a ajuns în această situație, dar nu mai era mult până acolo, a precizat, pentru ”Telegraf”, șeful Maternității Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei”, prof. univ. dr. Vlad Tica. ”A fost un mare val de internări. Aproape că nu știam ce să mai facem, am avut secția la capacitate maximă. Se resimte închiderea unei secții din județ. Toate pacientele sunt direcționate către noi. Astăzi (ieri - n.r.) am făcut un număr mare de externări și așa am reușit să mai eliberăm paturi. Din păcate, nu avem o zonă-tampon pentru astfel de situații”, a declarat profesorul. El a asigurat că pacientele care au fost externate nu sunt în pericol și că starea lor de sănătate a permis acest lucru.

DE CE SE COMPLICĂ LUCRURILE Șeful celei mai mari maternități din județ a făcut cunoscut un alt aspect care blochează paturile. Pentru că spitalele din România nu sunt concepute, în mare parte, cu bănci speciale pentru alăptat, pacientele care aduc pe lume copii prematuri - din păcate, în ultima perioadă, în număr tot mai mare - sunt nevoite să stea internate, deși ele nu mai au nicio problemă din punct de vedere medical, deci ar putea să fie externate în siguranță. ”Nu putem să le externăm pentru că ele își alăptează copiii, de altfel un lucru extraordinar, știute fiind beneficiile alăptării la sân. Stau internate la noi, în secție, și merg la neonatologie să alăpteze, la orele de masă”, a declarat prof. dr. Tica. Sunt peste 10 paciente internate, în prezent, în Maternitatea Constanța, care au în grijă copiii veniți pe lume prematur. ”Să sperăm că vom trece cu bine peste această situație și că în curând vom intra în ritmul obișnuit”, a adăugat profesorul.

Reamintim că Maternitatea din Medgidia este închisă pentru 5 zile, începând de luni, 29 iunie. ”Nu puteam risca să le lăsăm pe paciente să nască doar cu moașa. Dacă se întâmpla ceva, cine răspundea?”, a declarat recent, pentru ”Telegraf”, managerul Spitalului din Medgidia, dr. Stere Bușu. Toate pacientele sunt direcționate către SCJU din Constanța, iar dacă secția de aici se va supraaglomera, cazurile vor fi redirecționate către alte spitale unde sunt locuri. ”Am discutat cu managerul Spitalului din Medgidia și i-am promis sprijin. Este normal. Însă, dacă secția noastră se va supraaglomera, vom trimite, la rândul nostru, pacientele către spitale din București sau către spitale care au locuri disponibile”, a declarat, pentru ”Telegraf”, managerul SCJU, dr. Dănuț Căpățînă. Într-o singură zi, în medie, la Maternitatea din Constanța sunt peste 10 nașteri. În ultimele zile, s-a putut observa o creștere, pe 29 iunie, de exemplu, numărul nașterilor fiind de 15. Precizăm că, nu de puține ori, tot din cauza personalului insuficient, spre SCJU Constanța sunt direcționați numeroși pacienți din întreaga Dobroge, Tulcea trimițând cei mai mulți bolnavi, acolo existând numeroase specialități deficitare.