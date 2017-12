Prima Casă a Căsătoriilor din Murfatlar

08:15:12 / 20 Ianuarie 2014

numai intr-o parte e oras

Bravo domn primar, felicitari. E ceva frumos pentru locuitorii acestui oras, dar de ce numai in unele locuri construiti si amenajati? oare numai acei cetateni platesc taxe si impozite? de exemplul, am o mama batrana care locuieste in blocul Cretei de pe Calea Bucuresti unde de jur imprejurul blocului numai magazii si dughene care o parte sunt goale iar o parte stau sa cada. Oare acolo nu bate privirea dumneavoastra? Cand ploua iese din bloc cu cisme de cauciuc din cauza noroiului, pentru ca nu este asfaltata aleea, nu exista o parcare pentru masini, nimic. Oare acesti batrani ai nostri nu platesc taxe si impozite? Nu cred. Va rog din suflet luati si dumneavoastra masuri si hai sa-i ajutam pe acest batrani,ca numai pensionari locuiesc in acel bloc, va rog din suflet