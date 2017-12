Prima etapă în Liga 1

Sezonul 2017-2018 din Liga 1 la fotbal începe vineri seară, la Drobeta Turnu Severin, de la ora 21.00 fiind programată partida dintre formațiile CS Universitatea Craiova și CSM Poli Iași. Oltenii sunt acum cu gândul la confruntările cu AC Milan, din turul al treilea preliminar al Europa League, iar ieșenii vor încerca să profite de acest lucru.

Pentru actualul campionat, în lupta pentru titlu se anunță angrenate mai multe formații, FC Viitorul, FCSB, Dinamo București, CFR Cluj și CS Universitatea Craiova, în vacanța de vară fiind înregistrate multe transferuri interesante.

Celelalte meciuri ale etapei se vor disputa după următorul program - sâmbătă, 15 iulie, ora 18.30: Concordia Chiajna - ACS Poli Timişoara, ora 21.00: Juventus București - Dinamo București; duminică, 16 iulie, ora 18.30: Astra Giurgiu - Sepsi OSK Sf. Gheorghe, ora 21.00: FCSB - FC Voluntari; luni, 17 iulie, ora 18.30: FC Viitorul - Gaz Metan Mediaș, ora 21.00: FC Botoșani - CFR Cluj. Întâlnirile vor putea fi urmărite în transmisiune directă la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

