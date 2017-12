Prima zi a lunii noiembrie aduce ger la Constanța!

Meteorologii anunță dimineți geroase la Constanța pentru următoarele zile. Astfel, prima zi a lunii noiembrie aduce minime cuprinse între 0 și 3 grade C, iar maximele sunt între 6 și 10 grade C. Pentru a doua zi a lunii se anunță o ușoară încălzire, astfel că gradele în termometre vor mai urca; minimele vor fi cuprinse între 5 și 9 grade C, iar maximele între 11 și 14 grade C. Tendința de creștere a temperaturilor continuă și pe 3 noiembrie; astfel, minimele vor fi cuprinse între 5 și 8 grade C, iar maximele - între 12 și 16 grade C.