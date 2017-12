Primăria Lumina va fi bombardată cu hârtie igienică

08:52:19 / 07 Martie 2017

Tatian ...

....tare iti mai place sa aduci in derizoriu nemultumirile oamenilor si, mai ales, faptul ca acestia aleg calea protestului in cazul in care aceste nemultumiri sunt ignorate de catre autoritati .... chiar asa, "indiferent cat de marunt ar fi"? asa ti se pare tie ca este problema celor din Lumina legata de transportul de persoane?