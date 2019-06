Primăria și Consiliul Județean Constanța au garantat că vor ajuta FC Farul

„Ne dorim să promovăm. Gâlceava la Constanța s-a terminat”, a declarat primarul Municipiului Constanța, Decebal Făgădău, joi, la conferința de presă în cadrul căreia s-a garantat implicarea autorităţilor locale în susținerea activității la FC Farul Constanța. Sezonul 2019-2020 bate la ușă, iar modul în care se va prezenta la start formația fanion a fotbalului constănțean reprezintă un subiect fierbinte pentru suporterii constănțeni, care își doresc o echipă a Farului care să nu mai lupte pentru evitarea retrogradării. Rămâne acum de văzut timpul în care toate promisiunile se vor concretiza, pentru ca desfășurarea activității la Farul să nu mai fie una cu probleme, așa cum s-a întâmplat în sezonul trecut.

Ciprian Marica, finanțatorul FC Farul în sezonul trecut, a recunoscut că nu dorește să fie patron la Farul, dar vrea să fie unul dintre pilonii de susținere ai clubului constănțean, având speranțe pentru un campionat mult mai bun decât precedentul: „Fotbalul ne învață atât de multe. A fost un an greu, la finalul căruia am reușit să ne menținem în liga a doua. Am primit licența pentru sezonul viitor în liga a doua și vrem să atragem lângă noi și mediul privat. Vom prezenta un proiect pe care îl avem, un buget, trebuie să ne mișcăm repede. Vă asigur de transparență, de profesionalism, pentru comunitate și Constanța. Îmi doresc să jucăm la anul în primul eșalon”.

„Sper ca Farul să redevină ceea ce a fost și mai mult decât atât. Căutăm cele mai bune soluții pentru a sprijini Farul. Vreau să fie un semnal clar. Da, ne vom implica și vom ajuta echipa Farul Constanța”, a spus Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța.

„Din 2016, sportul constănțean a cunoscut o altă dinamică. Am finanțat multe sporturi. Din acest peisaj sportiv nu putea să lipsească fotbalul. Într-un timp foarte scurt voi solicita municipiului Constanța să devină membru al clubului. Semnalul este unul ferm, de susținere. Contractul trebuie să fie bazat pe lucruri pragmatice. După ce se va depune proiectul veți vedea sprijinul concret. Sportul este cel care trebuie să unească. Trebuie ransparență, care generează încredere. Ne dorim să promovăm. Gâlceava la Constanța s-a terminat”, a declarat Decebal Făgădău, primarul Municipiului Constanța.

Iar Lorand Balint, Managing Director at Publicis Sport & Entertainment, a anunțat că se lucrează pentru atragerea fanilor constănțeni în număr cât mai mare lângă echipă și pentru o mediatizare cât mai bună a clubului constănțean, cu speranța ca Farul să revină, pentru început, în prim planul întrecerii fotbalistice interne.