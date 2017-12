Primarul din Dobromir, atacat în stil mafiot

Primarul comunei constănțene Dobromir, Eugen Iliescu, în vârstă de 46 de ani, a fost snopit în bătaie, miercuri noapte, de indivizi rămași necunoscuți, care l-au atacat în plină stradă. Oamenii legii spun că agresiunea a avut loc în jurul orei 21.40, imediat după ce Eugen Iliescu și-a parcat mașina în fața casei sale din orașul Băneasa. Autorii aveau fețele acoperite. „Veneam acasă din centrul orașului (Băneasa - n.r.) și chiar în acele clipe deschideam ușa garajului. În acel moment, au apărut, ca de nicăieri, doi indivizi atletici, înalți de aproximativ 1,75 metri, mascați, înarmați cu bâte. Au început să dea în mine. Am reușit să fug și am țipat. M-au prins, m-au trântit la pământ și au început din nou să mă lovească. Din fericire, mai mulți vecini au ieșit și mi-au sărit în ajutor. Când s-au văzut încolțiți, agresorii s-au urcat repede în mașina lor și au plecat. Nu am apucat să văd marca autoturismului. Știu doar că era închis la culoare și nu avea număr în spate", a declarat, pentru „Telegraf“, Eugen Iliescu.

Edilul spune că nu bănuiește cine s-ar putea afla în spatele atacului. "Nu am dușmani și nu am avut nicio discuție în contradictoriu. Totuși, sunt oameni care au diverse interese în Dobromir, iar eu nu le-am permis să încalce legea. A fost un atac bine pus la punct. Sunt convins că au vrut să mă omoare. Acum am buza superioară umflată și numeroase vânătăi pe mâini și pe picioare. În aproximativ două săptămâni voi primi și un certificat medico-legal”, a adăugat Eugen Iliescu. După primirea apelului prin linia unică 112, la fața locului s-au deplasat polițiștii și o ambulanță. Medicii i-au acordat edilului îngrijiri. Polițiștii au pornit o anchetă pentru identificarea și prinderea autorilor.