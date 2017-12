Primarul din Techirghiol, reținut pentru luare de mită

20:02:58 / 23 Octombrie 2015

Flagrant

A fost prins in parcarea dintre hotelul Turist si fabrica de paine,deci foarte aproape de redactia ,,Telegraf,,. Intamplator ma aflam in zona si am vazut toata scena. Mi-a placut cum au actionat procurorii DNA,in liniste,fara prea mult tam-tam. Primarul era intr-o masina Mercedes,un SUV iar o fata tanara (probabil reporter) a filmat toata scena. Cinste lor,procurorilor DNA pentru profesionalism.