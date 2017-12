Primii studenţi din Dobrogea Cum se dădea admiterea în 1961

Absolvenţii primei promoţii a Institutului Pedagogic din Dobrogea, prima unitate de învăţământ superior din regiune, care a devenit peste ani Universitatea “Ovidius” Constanţa (UOC), s-au întâlnit sâmbătă, 5 iulie, în Aula Magna, pentru a aniversa 50 de ani de când au obţinut diploma de profesor. La ceremonie au fost prezenţi 30 dintre cei peste 150 de studenţi care au devenit profesori în 1964, după ce au studiat Filologie, Matematică şi Ştiinţe naturale şi agricole la Constanţa. După atâţia ani, revederea a fost emoţionantă, punctată de poveşti de viaţă şi refacerea legăturilor demult pierdute. Au contribuit la educarea multor generaţii de elevi atât din Dobrogea, cât şi din alte zone (Craiova, Târgu Jiu, Alba) şi sâmbătă, la reuniune, au ţinut să le mulţumească profesorilor care le-au predat şi le-au insuflat dragostea pentru catedră. Foştii absolvenţi au fost întâmpinaţi de actualul rector, prof. univ. dr. Sorin Rugină, care le-a prezentat pe scurt evoluţia instituţiei de învăţământ superior şi le-a mulţumit pentru că reprezintă un model pentru profesori şi pentru studenţi. “Cred că avem foarte mult de învăţat şi voi transmite şi colegilor mei ceea ce văd la dumneavoastră astăzi: unitate, perseverenţă, împlinirea unei vieţi didactice care vă onorează”, a spus rectorul.

AMINTIRI DE LA ADMITERE Când dau timpul înapoi, atât profesorii, cât şi studenţii îşi amintesc de examenul de admitere şi de emoţiile trăite atunci. În acea perioadă, admiterea consta într-unul sau mai multe examene scrise, dublate de examene orale. “Eu zic că era foarte bine organizată admiterea în acea perioadă. Cine ştia carte intra. Materiile erau complexe”, a explicat profesorul Adrian Bavaru, rectorul de mai târziu al UOC. “Am dat admitere la Istoria literaturii române şi limba română, dar şi la Istorie, iar examenele au fost atât scrise, cât şi orale. Proba scrisă a fost eliminatorie şi ţin minte că, din câţi ne-am înscris, am rămas vreo 75 de candidaţi după primul examen, iar după oral, doar 50”, a rememorat absolventa Ioana Ignat. Tot ea a spus că, imediat după absolvire, a fost repartizată ca profesor la Moviliţa, unde a predat tinerilor din mediul rural timp de 25 de ani. Alt absolvent, Ion Şarapatin, îşi aminteşte că s-a înscris la Institutul Pedagogic pe când încă era în armată. “Am dat examenul scris la matematică şi, după ce am văzut că l-am luat, am început să mă pregătesc pentru oral. Am primit un subiect din fizică, la oral, pe care nu îl ştiam foarte bine şi unul din profesorii din comisie, văzându-mă în uniforma de militar, mi-a schimbat subiectul cu unul pe care îl stăpâneam bine din armată. Şi aşa am trecut şi de oral”, a spus Şarapatin. După absolvire, acesta a ajuns să pregătească la matematică tinerii din Târgu Jiu, obţinând cu unul dintre elevii săi chiar locul I la Olimpiada naţională de matematică.

REÎNTÂLNIRE Au răspuns invitaţiei de revedere cu foştii studenţi profesorii universitari Adrian Bavaru - biologie, Nicolae Costea - matematică, Marin Petrişor - Istoria limbii române şi Nestor Ignat - Limba română, dar au fost amintiți şi cei care nu mai sunt pe această lume, profesori şi studenţi, în cinstea cărora a fost ţinut un moment de reculegere. Profesorul de matematică Nicolae Costea a spus că universitatea s-a dezvoltat foarte mult de când a absolvit promoţia 1964. “Mă bucur că ne-am întâlnit şi sper să mai avem astfel de evenimente, poate anual, acum cât încă mai suntem atât de mulţi”, a spus prof. Costea. Profesorul Marin Petrişor a mărturisit că, deşi este originar din Craiova, Constanţa a fost pentru el o împlinire a destinului. După ani în care a fost profesor la Craiova, acesta s-a întors la ”Ovidius” şi a pus bazele unei universităţi care a prosperat în timp. Absolventul Ion Puiu Stoicescu le-a mulţumit profesorilor pentru că au contribuit la crearea unei generaţii de succes. “Trebuie să recunoaştem că fiecare cuvânt, fiecare nuanţă pe care o avem le-am învăţat aici, în această universitate, unde acum 50 de ani venisem să devenim studenţi”, a mărturisit Stoicescu. El a povestit că viaţa l-a dus pe o altă cale decât spre o carieră pedagogică, ajungând să lucreze în Televiziunea Română 29 de ani şi alţi 7 ani la TVRM, unde a încercat să întreţină spiritul românesc în comunităţile din străinătate. Foştii colegi şi-au propus să repete anual aceste întruniri, în prima sâmbătă din luna iulie, iar cei din Constanţa şi-au promis ca lunar, în prima sâmbătă, de la ora 16.00, să organizeze întâlniri la City Park Mall.