Primul derby pentru Farul în Liga a II-a

După debutul victorios de la Giurgiu, FC Farul susţine astăzi, de la ora 19.00, primul meci oficial din acest sezon în faţa propriilor suporteri. Constănţenii întîlnesc în etapa a II-a a Seriei I din Liga a II-a una dintre contracandidatele la promovare, Concordia Chiajna. Chiar dacă pleacă din postura de favorită, formaţia de pe litoral va avea o misiune grea, în echipă adversă evoluînd cîţiva jucători cu vechime în prima ligă, printre care Diniţă, Ciubotariu şi Oae. “Îi ştiu bine pe cei de la Chiajna din sezonul trecut, cînd am şi marcat împotriva lor. Prin prisma rezultatelor din prima etapă va fi un derby al Seriei I. Pentru noi este cu atît mai important cu cît este primul joc acasă în noua formulă şi nu vrem să dezamăgim. Trebuie să luăm cele trei puncte, care ar conta mult în debutul de campionat. Ştiu că antrenorul oaspeţilor a declarat că vine la Constanţa să cîştige, dar este o declaraţie pentru a le ridica moralul elevilor săi. Nu trebuie să le dăm nicio şansă. Au cîţiva jucători care au evoluat în Liga I, cu experienţă, dar nu cred că pot să ne ţină piept”, a declarat atacantul Marius Ene. Ca şi la Giurgiu, antrenorul Marius Şumudică nu-l poate folosi pe Cosmin Paşcovici, în continuare accidentat, urmînd să-l titularizeze pe flancul stîng al defensivei pe Gaston Mendy. “Şi dacă şi-ar fi revenit Paşcovici, nu-l puteam folosi, pentru că s-a antrenat separat în ultimele două săptămîni. Sper să fie apt de joc totuşi pînă la meciul cu Petrolul. Oricum, mi-a plăcut cum a jucat Mendy la Giurgiu, unde a arătat că are calităţi, dar are nevoie să-şi ordoneze un pic jocul”, a spus Şumudică.

Formaţiile probabile - Farul (antrenor Marius Şumudică): Vlas - Măţel, I. Barbu, Pătraşcu, Mendy - Rusmir, B. Andone - C. Matei, Chico, Cristocea - M. Ene; Concordia (antrenor Adrian Bumbescu): Niţă - Pătru, Stativă, Gardos, Lungan - Neagu, Oae, Duru, Ciubotariu - Diniţă, Martinescu. Arbitri: Ionel Ivan (Brăila) - Dragoş Vlad şi Petruţa Iugulescu (ambii din Tîrgovişte). Meciul va fi transmis în direct de Neptun TV.