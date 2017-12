Primul hotel de cinci stele din sudul litoralului

Al patrulea hotel de cinci stele de pe litoralul românesc, primul construit într-o altă staţiune în afară de Mamaia, a fost inaugurat la Saturn, în urma unei investiţii de două milioane de euro. "Hotelul, numit Saturn, construit de la zero, a fost inaugurat la începutul acestei luni şi a fost clasificat la cinci stele. Are 64 de camere duble şi patru apartamente şi însumează 144 de locuri de cazare. Investiţia a fost de circa două milioane de euro", a declarat proprietarul hotelului, Aurel Daniel Stan. Hotelul are două piscine, dintre care una pentru copii, jaccuzi, o sală de conferinţe cu 100 de locuri şi un restaurant cu 150 de locuri. "Ne gîndim să afiliem hotelul la un lanţ internaţional, dar nu ne-am decis cu ce lanţuri să începem discuţiile", afirmă Stan. Proprietarul hotelului spune că, datorită faptului că este nou deschis, tarifele în această perioadă sînt promoţionale. "Investiţia într-un hotel de pe litoralul românesc se recuperează, în general, într-o perioadă de 15 - 20 de ani. În cel mai optimist caz, o astfel de investiţie se poate amortiza în zece ani", este de părere Aurel Stan. Pe litoral mai există doar trei hoteluri de cinci stele: Rex, Mamaia şi Palm Beach, toate trei în staţiunea Mamaia.