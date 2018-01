Primul meci jucat în nocturnă la Voluntari

Returul sezonului regulat din Liga 1 la fotbal a început vineri seară, la Voluntari, acolo unde, pe stadionul „Anghel Iordănescu”, FCSB nu a putut învinge echipa gazdă, în primul joc disputat în nocturnă pe arena ilfoveană. Mai mult, portarul Florin Niţă a intervenit salvator în finalul meciului la şutul lui G. Deac, iar FCSB a evitat astfel înfrângerea. Rezultat final: FC Voluntari - FCSB 0-0.

În etapa a 14-a, campioana en titre, FC Viitorul, va juca sâmbătă, de la ora 16.30, la Mediaș, cu Gaz Metan, iar partida este una extrem de importantă pentru echipa de la ţărmul mării. Jucătorii pregătiţi de Gheorghe Hagi au recuperat terenul pierdut în prima parte a sezonului, fiind acum la un singur punct distanţă de locul 6, ultimul care asigură prezenţa în turneul play-off. O victorie este obligatorie pentru formația constănțeană, mai ales că va întâlni penultima clasată, însă în prima ligă Viitorul nu a câştigat până acum la Mediaș.

Programul meciurilor din etapa a 14-a - sâmbătă, 14 octombrie, ora 16.30: Gaz Metan Mediaş - FC VIITORUL, ora 19.15: CSM Poli Iaşi - CS Universitatea Craiova; duminică, 15 octombrie, ora 18.00: ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FC Astra Giurgiu, ora 20.45: CFR 1907 Cluj - FC Botoşani; luni, 16 octombrie, ora 18.00: ACS Poli Timişoara - CS Concordia Chiajna, ora 20.45: FC Dinamo Bucureşti - ASC Juventus Bucureşti. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus şi Look TV.

Clasament: 1. CFR 32p (golaveraj: 25-9), 2. FCSB 29p (22-8), 3. Craiova 26p (20-10), 4. Astra 23p (19-11), 5. Botoșani 23p (20-14), 6. Timișoara 18p (12-14), 7. Dinamo 17p (18-15), 8. FC VIITORUL 17p (15-13), 9. Voluntari 16p (14-16), 10. Iași 15p (14-20), 11. Chiajna 14p (13-16), 12. Sepsi 10p (10-24), 13. Mediaș 9p (7-23), 14. Juventus 4p (7-23).

