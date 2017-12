Primul succes din acest an pentru Callatis

ACS Callatis 2012 Mangalia a reuşit sâmbătă, pe teren propriu, prima victorie din acest an, 3-1 (Doicaru 10, Vărzaru 70, 89 - A. Radu 45) cu Conpet Cireşu, în etapa a 18-a din Liga a III-a la fotbal. O victorie extrem de importantă pentru formaţia gazdă, care a urcat pe locul 8 al clasamentului şi a pus patru puncte între ea şi echipa brăileană, penultima clasată. „Un meci echilibrat, în care am întâlnit o echipă ambiţioasă, bine aşezată în teren, cu jucători tineri. Am început bine, am deschis scorul prin Doicaru, apoi a urmat o perioadă de cădere pentru noi şi am fost egalaţi, pe contraatac. Repriza a doua a început cu dominarea lor, dar de prin minutul 70 am revenit la controlul jocului şi am înscris golurile victoriei, prin Vărzaru. Totuşi, nu uit că, la 2-1, cei din Cireşu au avut o bară, aşa că trebuie să consider foarte importante aceste trei puncte pentru o clasare cât mai bună în play-out”, a declarat antrenorul principal Cristian Petcu.

Au evoluat pentru Callatis (antrenori Cristian Petcu şi Aurel Chelu): Drumen - Soldat, Blăniţă, L. Florea, Eracai - Erdinci Cogali, D. Prodan - Calagi, M. Dan (55 Vărzaru), Enis Cogali (84 P. Anghel) - Doicaru (80 Ţintă).

Iată rezultatele complete înregistrate în etapa a 18-a din Liga a III-a la fotbal, Seria a 2-a: CS Afumaţi - Viitorul Axintele 0-0; CS Voluntari - Rapid Feteşti 3-0; Progresul Cernica - Dunărea Călăraşi 0-1; Sporting Lieşti - Oţelul II Galaţi 0-3; Gloria Popeşti-Leordeni - CS Ştefăneşti 0-2; ACS Callatis 2012 Mangalia - Conpet Cireşu 3-1 (Doicaru 10, Vărzaru 70, 89 - A. Radu 45).

Clasament: 1. Voluntari 46p (golaveraj: 40-6); 2. Ştefăneşti 36p (37-16); 3. Afumaţi 34p (35-12); 4. Axintele 30p (25-13); 5. Popeşti-Leordeni 30p (30-22); 6. Călăraşi 30p (30-24); 7. Galaţi 22p (20-28); 8. CALLATIS 19p (20-37); 9. Cernica 17p (20-23); 10. Lieşti 17p (23-41); 11. Cireşu 15p (22-41); 12. Feteşti 8p (8-47).