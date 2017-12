Principesa Maria se mută definitiv în România

09:57:10 / 08 Ianuarie 2015

Boul de Marx

Printesa Irina Walker, fata regelui Mihai, a primit miercuri verdictul in procesul luptelor de cocosi pe care le organiza impreuna cu sotul, in statul american Oregon. Printesa a scapat usor si va fi plasata trei ani sub supraveghere, dupa ce si-a cerut scuze pentru rolul jucat in reteaua de organizare de lupte cu cocosi care, spune aceasta, a adus rusine familiei sale. "Imi pare foarte rau pentru implicarea mea in aceasta afacere. Nu am intentionat sa incalc legea", a spus Irina Walker judecatorului federal inainte de a primi sentinta, scrie Huffington Post. Irina si sotul sau, John Walker, au pledat vinovat in iulie la acuzatia ca au desfasurat o operatiune ilegala de pariuri. John Walker, fost adjunct de serif, a fost si el plasat sub supraveghere de catre instanta. In cadrul intelegerii cu procurorii, familia Walker a fost de acord sa-si vanda proprietatea si sa plateasca 200.000 de dolari statului. Irina Walker, in varsta de 61 de ani, este a treia fata a regelui Mihai.