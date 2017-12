Principesa Maria se va muta definitiv în România şi va prelua o parte din angajamentele Casei Regale

Principesa Maria, cea mai tânără dintre cele cinci fiice ale Regelui Mihai şi ale Reginei Ana, se va muta definitiv în România, începând de luna aceasta, şi va prelua o parte dintre însărcinările Casei Regale Anunţul a fost publicat, astăzi, pe blogul şi pe pagina de Facebook ale Casei Regale a României. Potrivit Mediafax, principesa Maria va participa pe 18 ianuarie la evenimentele organizate la Bucureşti cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la întoarcerea primului membru al Familiei Regale (principesa moştenitoare Margareta) în România. Pe 18 ianuarie 1990, păşea pe pământ românesc primul membru al Familiei Regale după o întrerupere de 42 de ani. Începând din 18 ianuarie, principesa Maria va rămâne în România şi va locui la Bucureşti, urmând ca aceasta să preia o parte dintre însărcinările Casei Regale. Principesa Maria a României s-a născut în exil, la Copenhaga, pe 13 iulie 1964. Principesa Maria a venit pe lume în lipsa tatălui său, care desfăşura activităţi profesionale la New York Stock Exchange. Regele Mihai a fost informat prin telefon că a devenit, pentru a cincea oară, tată. Cea mai tânără dintre principesele României a fost botezată în credinţa ortodoxă, iar naşa de botez a fost principesa moştenitoare Margareta, sora ei, conform site-ului Familiei Regale a României. Principesa Maria a locuit şi studiat în Elveţia, apoi a petrecut cea mai mare parte a vieţii în Statele Unite ale Americii. Acolo a făcut studii de puericultură şi a lucrat, pentru o vreme, în domeniul îngrijirii copiilor. A lucrat la New York, în relaţii publice, pentru mai multe companii private. În prezent, locuieşte în statul New Mexico şi activează în domeniul consultanţei private. Principesa Maria a petrecut, în ultimii ani, Crăciunul la Săvârşin, alături de ceilalţi membri ai Familiei Regale. Principesa a fost de mai multe ori în vizită în ţară şi la Bucureşti. Cea mai importantă şedere în România a principesei Maria a fost aceea de la Crăciunul anului 1997, când întreaga Familie Regală s-a regăsit la Bucureşti, pentru prima oară împreună, pe pământ românesc. Principesa Maria a României a împlinit, pe 13 iulie 2014, vârsta de 50 de ani. Atunci, Regele Mihai şi-a dat acordul ca sărbătorirea jubileului principesei Maria să aibă loc la Bucureşti, în contextul zilei de 10 mai (Ziua Regalităţii). Astfel, pe 7 mai 2014, seara, principesa moştenitoare Margareta a conferit, în numele Regelui Mihai I, Ordinul Coroana României în grad de Mare Cruce principesei Maria. După ceremonie, a avut loc un dineu în onoarea principesei Maria, pentru împlinirea vârstei de 50 de ani. La ceremonie şi dineu au luat parte principele Radu şi principele Nicolae, precum şi personalităţi din autoritatea politică, mediul academic şi din societatea civilă.