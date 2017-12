Prinţul Harry, premiat pentru susţinerea militarilor răniţi

Al treilea moştenitor în ordinea succesiunii la tronul Angliei, prinţul Harry a fost premiat luni, la Washington, de o organizaţie americană, pentru ajutorul acordat asociaţiilor de binefacere care susţin militarii britanici şi americani răniţi. Prinţul, care a fost în Afganistan, a primit premiul din partea Atlantic Council, organizaţie americană de promovare a cooperării transatlantice şi a securităţii internaţionale, pentru angajamentul său alături de organizaţii ca Walking with the Wounded, ABF The Soldiers Charity şi Help for Heroes. Prinţul Harry a participat anul trecut la o expediţie la Polul Nord, alături de foşti combatanţi ai armatei britanice răniţi în Afganistan, pentru a strânge fonduri în beneficiul asociaţiei Walking with the Wounded. Prinţul Harry, în vârstă de 27 de ani, a fost întâmpinat de un grup de tinere admiratoare, în faţa hotelului Ritz Carlton din capitala americană, unde a avut loc gala Atlantic Council.

Fiul prinţului Charles şi al prinţesei Diana a terminat de curând un stagiu de instruire de 18 luni, de copilot pe elicopterele Apache şi a spus că doreşte să se întoarcă în Afganistan. El a petrecut zece săptămâni în această ţară, în 2007-2008, alături de trupele britanice, însă misiunea lui, ţinută secretă, a fost scurtată după ce presa străină a anunţat prezenţa sa în Afganistan, de teamă să nu fie o ţintă pentru miliţiile taliban sau să nu fie răpit. Printre alte personalităţi care urmau să primească un premiu de la acest grup de reflecţie specializat în relaţii internaţionale se numără secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, directorul general al Unilever, Paul Polman şi violonista Anne-Sophie Mutter.