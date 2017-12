Pro şi contra ratei lui Ponta

20:05:14 / 09 Februarie 2014

Rata lui Ponta

Ceausescu se mai consulta cu Leana, dar Ponta are doctorat in toate domeniile. BVine, voi avea o rata redusa la jumatate, acum cand am serviciu si pot plati. Apoi voi avea o rata dublata, dar cine imi garanteaza ca nu voi fi somer, bolnav sau la pensie? Vedeti, Ponta este sigur ca nu va fi somer, in plus este foarte bogat si are actiuni inclusiv la Rosia Montana, dar eu, dar tu?