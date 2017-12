Probleme de lot pentru SSC Farul, înaintea duelului cu FCSB II

Petre Grigoraș, antrenor principal la SSC Farul Constanța, a prefațat partida cu FCSB II, programată vineri, de la ora 14.00, într-o conferință de presă care a avut loc miercuri, la stadionul „Farul”. Disputa FCSB II - SSC Farul contează pentru etapa a 11-a din Liga a 3-a la fotbal, Seria a 2-a, antepenultima din tur.

„Pentru mine, acest meci de vineri se anunță infernal. FCSB va evolua joi seară în Europa League, are un lot numeros și cu siguranță va trimite mai mulți jucători la echipa a doua. Cred că vor fi detașați la satelit jucători ca Vlad, Daniel Benzar, Pleașcă, Achim, de Amorim sau Golofca, posibil și alții. Sunt valoroși, au calitate mare, nu întâmplător au ajuns acolo, dar la Steaua concurența este foarte mare și ei au nevoie de meciuri în picioare. Cred că vom avea puțin de suferit, mai ales că lotul nostru va fi incomplet. Pentru întâia oară în acest campionat avem probleme de lot. Câțiva jucători care au dus greul până acum sunt accidentați și nu vor putea să facă deplasarea: Botea, Nițescu, Mazilu, Zamfir. Sperăm ca Dragu să fie recuperat și să fie în lot. Vor fi mai multe modificări în primul 11, iar cei care vor intra vor dori să arate că meritau să joace mai mult. Să sperăm că vom reuși să ne motivăm suficient de mult și să scoatem un rezultat pozitiv. Suntem în grafic până acum, la două puncte de primul loc, și ar fi păcat să ne îndepărtăm de lider. Se termină turul în curând și vine o vacanță mai lungă, în care vom putea remedia multe dintre problemele noastre. Se știe că în vară am început târziu și nu am avut posibilitatea să aducem toți jucătorii pe care i-am fi dorit”, a declarat tehnicianul Farului.

Zamfir, un jucător tânăr foarte apreciat de Grigoraș, are o problemă musculară și face tratament. Botea a primit o lovitură cu cramponul pe mușchi, în etapa trecută, și este posibil să revină în runda următoare. Nițescu are „un gen de pubalgie” și nu se știe când va fi apt de joc, iar Mazilu acuză probleme la genunchi. Dragu are o contractură musculară și nu s-a antrenat până miercuri, însă el ar putea să facă deplasarea la București.

SE JOACĂ PE ACELAȘI TEREN DE LA ACEL UMILITOR 0-7 CU PROGRESUL...

Meciul de vineri se va disputa pe terenul sintetic ARCOM din Berceni, care face parte din baza sportivă a echipei bucureștene FCSB. Tot acolo, SSC Farul Constanța a jucat și cu AFC Progresul 1944 Spartac București, în etapa a 7-a, și a înregistrat un eșec umilitor, primul și singurul din actualul campionat.

„Vom juca din nou pe un teren sintetic, care la meciul cu Progresul Spartac nu ne-a priit deloc, iar la Buzău nu am reușit să scoatem decât un punct. Consider că acel 0-7 a fost un accident, iar la Buzău echipa a reușit una dintre cele mai bune partide ale noastre din acest tur de campionat. Păcat că nu am reușit să marcăm, pentru că am avut mai multe ocazii clare. Știm ce ne așteaptă acum, am jucat de mai multe ori pe gazon sintetic și suntem deja acomodați cu el. Acum urmează un meci poate decisiv pentru clasamentul turului, pentru că FCSB II este la trei puncte în spatele noastru. Sunt șase echipe la distanță de 6 puncte și toate au șanse la primul loc. Perioada de iarnă va fi extrem de importantă, pentru că urmează să vedem care dintre candidatele la primul loc va reuși să-și întărească lotul. Seria noastră părea destul de accesibilă la prima vedere, însă acum cred că este foarte echilibrată, cu echipe valoroase, și noi va trebui să ne concentrăm la maxim pentru a ne îndeplini obiectivul. Ne bucură faptul că este lângă noi și Consililul Local Constanța, săptămâna trecută au intrat în contul clubului primii bani din finanțarea pe care ne-a acordat-o și sperăm ca totul să intre în normal cât mai repede. Sperăm ca și baza sportivă să fie preluată tot de Consiliul Local, pentru că a ajuns în paragină totală”, a adăugat Petre Grigoraș.

În clasamentul Seriei a 2-a conduce AFC Progresul 1944 Spartac, cu 25 de puncte (golaveraj 39-11), urmată de Axiopolis Cernavodă 25p (31-13), Metalul Buzău 24p (20-6), SSC Farul Constanța 23p (28-15), FCSB II 20p (39-14) și Unirea Slobozia 19p (39-16). Axiopolis va evolua sâmbătă, în deplasare, cu Delta Dobrogea Tulcea.

Citește și:

Axiopolis Cernavodă întoarce spectaculos de la 0-2 și câștigă!

Festival de goluri la partida SSC Farul - Modelu

SSC Farul a semnat contractul de finanțare cu Consiliul Local Constanța