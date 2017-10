SSC Farul a semnat contractul de finanțare cu CLM Constanța

Săptămâna aceasta au apărut și vești bune pentru Suporter Spirit Club Farul Constanța, club care a solicitat și căruia i s-a aprobat o finanțare de la Consiliul Local Municipal, în valoare de 900.000 de lei (inclusiv TVA), destinată finanțării activității până la sfârșitul acestui an. Cum CLM a promis o finanțare și pentru returul campionatului, în valoare de circa 1.000.000 de lei, promovarea în Liga a 2-a nu mai pare acum un obiectiv imposibil de atins.

Marți, președintele Consiliului Director al SSC Farul, Georges Muzaca, a semnat contractul cu Primăria Constanța, care miercuri a și trimis banii către club. „Așteptăm ca până cel mai târziu vineri să ajungă banii în contul clubului nostru. Urmează ca suma de 900.000 de lei să ajungă la noi până la 31 decembrie, în trei tranșe”, a anunțat Muzaca. „Banii au plecat către noi și vor ajunge în cel mai scurt termen, dar sunt formalități bancare de îndeplinit. Asta e foarte bine, înseamnă că se dorește din partea Primăriei și a Consiliului Local ca SSC Farul să facă performanță”, a adăugat Marcel Lică, președintele clubului.

În etapa viitoare din Liga a 3-a la fotbal, a 10-a a campionatului, cele două formații din județul Constanța vor evolua pe teren propriu, sâmbătă, de la ora 15.00. După ce în runda precedentă a furnizat o mare surpriză, administrând prima înfrângere liderului Progresul Spartac, chiar pe terenul acestuia, Axiopolis Sport Cernavodă va avea din nou un adversar din fruntea clasamentului, Unirea Slobozia. Ialomițenii, după un start mai slab de campionat, au recuperat deficitul față de fruntașe, ajungând pe locul 5, la trei puncte de Progresul și Axiopolis.

La rândul său, SSC Farul Constanța va juca la Techirghiol cu Înainte Modelu, echipă care se află pe locul 9, cu 10 puncte. Echipa constănțeană nu se va putea baza sâmbătă pe doi jucători: juniorul Zamfir are o întindere, iar Nițescu suferă de pubalgie.

„Cu toate că vom întâlni o echipă mai slab cotată, niciun meci nu poate fi considerat ca ușor. Vom trata partida cu maximă seriozitate și cred că vom reuși să câștigăm cele trei puncte puse în joc”, a declarat Ion Barbu, antrrenor secund la SSC Farul.

FĂRĂ MASA DE DIMINEAȚĂ LA SSC FARUL

„Sperăm să obținem încă trei puncte, ca să fim acolo, în obiectiv. Seria este mai dificilă decât credeam, nu ne așteptam să fie atât de multe echipe implicate în lupta pentru promovare. Noi anticipam că ne vom bate cu FC Voluntari II și cu Unirea Slobozia, dar au mai apărut Metalul Buzău și Progresul Spartac. Cred că dacă nu existau atâtea probleme la club, dacă eram și noi cu banii la zi, cum este cazul adversarelor noastre, eram noi primii în clasament, așa cum este obiectivul pe care ni l-am propus. De când am venit la Constanța sunt numai și numai probleme. Avem trei luni și nu am fost plătiți, au fost și ceva probleme cu apa. Două săptămâni, cei care stau aici, în cantonamentul de la club, am cărat apă cu găleata în cameră, de la baia de jos. Mai nou, nu avem masă dimineața, ceea ce nu este normal, pentru că noi avem antrenament dimineața, uneori fizic. Văd că deocamdată nu se ia nicio măsură, nimeni nu știe prin ce trecem noi. Nu știu când se vor rezolva aceste probleme. E păcat, Constanța este un oraș mare și cineva s-ar fi putut implica. Deocamdată nu am primit niciun ban, iar acum se vorbește că vineri urmează să primim un salariu. Noi vom încerca să câștigăm și partida cu Modelu, ca să ne facem datoria până la capăt. Singurul care ne ajută este domnul antrenor (n.r. - Petre Grigoraș), este foarte experimentat și a știut să țină vestiarul. Ba cu o glumă, ba cu prezența dânsului, la fel staff-ul tehnic, care este mereu alături de noi. Dacă nu eram uniți, nu știu dacă treceam peste aceste greutăți”, a spus fundașul central Marian Botea.

„Este adevărat că au fost ceva probleme cu apa, acum câteva săptămâni, dar s-au rezolvat. A trebuit să apelăm la relațiile nostre și ne-a ajutat cu reparația un fost fotbalist al Farului, Stelian Carabaș, căruia țin să-i mulțumesc încă o dată și prin intermediul dumneavoastră”, a explicat Marcel Lică.

Etapa a 10-a din Seria a 2-a debutează vineri, când au loc partidele FC Voluntari II - Sportul Chiscani și CSM Rîmnicu Sărat - Metalul Buzău. Celelalte meciuri ale etapei vor avea loc sâmbătă, după următorul program: Axiopolis Sport Cernavodă - Unirea Slobozia; Agricola Borcea - CSM Oltenița; Victoria Traian - FCSB II; SSC Farul Constanța - Înainte Modelu; Progresul 1944 Spartac București - Delta Dobrogea Tulcea. Toate jocurile vor începe la ora 15.00.

În clasament conduce AFC Progresul 1944 Spartac, cu 22 de puncte (golaveraj 37-10), urmată de Axiopolis Cernavodă 22p (28-11), Metalul Buzău 21p (18-5), SSC Farul Constanța 20p (22-12) și Unirea Slobozia 19p (37-13).

Citește și:

Axiopolis Cernavodă a câștigat pe terenul liderului Progresul Spartac!

SSC Farul a cucerit un punct prețios la Buzău

Precizările lui Petre Grigoraș despre „cazul Konyeha”