Precizările lui Petre Grigoraș despre „cazul Konyeha”

Joi, la obișnuita conferință de presă organizată săptămânal de Suporter Spirit Club Farul Constanța, antrenorul Petre Grigoraș a vorbit despre meciul din deplasare cu Metalul Buzău, programat sâmbătă, dar și despre alte subiecte. Grig a ținut să explice pe larg cum a plecat de la echipă fotbalistul african Godwin Onyeka Konyeha.

Reamintim că acesta a făcut scandal luni, în fața sediului clubului, reclamând întârzieri în plata banilor pe care SSC Farul s-a angajat să îi achite în momentul în care jucătorul a acceptat rezilierea contractului. Contract care a fost reziliat la inițiativa clubului, dar din vina jucătorului, care nu i-a anunțat pe antrenori că este accidentat. Aceștia l-au introdus pe teren la meciul cu Victoria Traian, dar au fost nevoiți să-l înlocuiască după numai 10 minute! Marți, conducerea SSC Farul Constanța a reușit prin bunăvoința unor apropiați ai clubului să strângă banii necesari - circa 2.000 de euro - pentru a stinge obligațiile față de fostul său jucător, al cărui pașaport expira miercuri și trebuia să părăsească urgent România.

„Aș vrea să clarific eu acest caz Konyeha, cu toate că altcineva trebuia să o facă, de la început, mă refer la cei din conducerea clubului. Am văzut că și mass-media naționale au preluat informațiile și este bine ca adevărul să fie cunoscut de toată lumea. Konyeha este un jucător pe care eu l-am cunoscut în perioada în care antrenam echipa din Tîrgu Jiu. Ne-am trezit cu el aici fără să-l cheme nimeni! Mi-a zis cineva după un antrenament că mă așteaptă un jucător de culoare. Nu știam cine e, nu știam ce se întâmplă. El a venit extrem de umil și, în ghilimele, ca vai de mama lui, și din milă, dar și ținând cont de faptul că îl știam ca jucător și chiar mi-a plăcut ca fotbalist în perioada în care l-am avut la Pandurii, chiar dacă atunci nu a putut juca prea mult, pentru că aveam un alt nivel acolo, erau jucători de echipă națională la Pandurii, cu care nu putea să se compare, i-am dat posibilitatea să se antreneze cu noi. S-a rugat de mine să-l primesc, am vorbit și cu conducerea, au fost de acord și ei, bineînțeles, și l-am primit.

Am fost încântat la început pentru modul cum s-a prezentat, chiar dacă avea anumite probleme de comportament. Avea și o anumită dietă culinară, îi plăcea foarte mult orezul, așa că i s-a făcut mâncare separat. Cred că din punctul nostru de vedere am făcut tot posibilul ca el să se simtă bine la Constanța. Din păcate, evoluția lui pe teren n-a fost dintre cele mai bune. A culminat cu meciul din deplasare cu Victoria Traian. În timpul săptămânii am văzut puțină jenă la el în timpul antrenamentelor, la unele mișcări, dar el a spus că totul e în regulă. L-am introdus în teren pe parcursul jocului, dar după 3-4 minute a cerut schimbare pentru că este accidentat! L-am certat puțin pentru asta și tot el a fost extrem de nemulțumit! A spus că s-a accidentat chiar la acel meci! A doua zi am discutat cu conducerea clubului și s-a decis rezilierea contractului. Despre comportamentul lui de săptămâna aceasta, ce să mai spun? Ar fi trebuit să-l dăm în judecată pentru ameninţări, a zis că ne omoară...

Eu personal nu i-aș fi dat niciun ban! Atâta timp cât cei care joacă nu au primit niciun ban, nu au luat niciun salariu, de ce să-l plătesc întâi pe un jucător cu care de comun acord am ajuns la rezilierea contractului? Ar fi trebuit să-l dăm afară din club după ce s-a reziliat contractul, dar l-am ținut în continuare două săptămâni. Cazare, trei mese pe zi, a avut la dispoziție teren de antrenament, echipament, antrenor. Ca să nu mai zic că a dispărut din Constanța o săptămână, nimeni nu a știut nimic de el! Am făcut asta din milă, pentru un jucător străin care vine într-o țară străină, iar el s-a comportat foarte urât. A venit cu amenințări, să nu iasă echipa pe teren la antrenament până nu-i dăm lui banii! A fost cea mai proastă alegere a mea, că l-am primit aici din milă, dar și cea mai proastă decizie a conducerii clubului, să-i satisfacă dorințele lui Konyeha. Asta în timp ce aceia care joacă și se luptă să țină echipa asta sus nu au primit niciun salariu. Mai e o lună și se încheie turul de campionat, mai sunt cinci jocuri! N-aș fi făcut niciodată aşa ceva! Nu ar fi primit niciun dolar până nu ar fi primit și ceilalți!”, a spus Petre Grigoraș.

SE AȘTEAPTĂ CA FINANȚAREA DE LA CONSILIUL LOCAL SĂ FIE VIRATĂ ÎN CONTUL CLUBULUI

„Mai avem o lună din turul campionatului, mai avem meciuri foarte importante, dar nu se vede nicio rază de soare. Sunt convins că jucătorii vor face tot posibilul și sâmbătă, la meciul cu Buzăul. Repet ce am mai spus acum câteva săptămâni: la SSC Farul Constanța nu curge lapte și miere! Să nu creadă cineva din oraș sau din altă parte că totul este în regulă aici. Au fost eforturi făcute de unii oameni de fotbal, sponsori, suporteri, care au ajutat echipa să funcționeze. În trei luni s-au plătit câteva prime de joc, ceea ce înseamnă foarte-foarte puţin. Dacă te duci să muncești la Lidl sau în altă parte, câștigi de cinci ori mai mult ca un fotbalist de la SSC Farul Constanța. Știu că se punea problema că sunt salarii foarte mari. Da, sunt, dar pe hârtie! Sunt salarii decente pentru niște sportivi, dar NEPLĂTITE!

Și atunci, despre ce vorbim? Ne lăudăm că le dăm o masă? Păi ce vreți să le facem, că aducem niște jucători de departe sau jucători din familii mai nevoiașe. Ei ce să facă, să cerşească? Da, le dăm câte trei mese pe zi, este ceva normal. E un subiect care mă roade, mă doare, văd că trece timpul și nu se rezolvă nimic. Am făcut un cantonament (n.r. - în luna august, la Cîmpina), la care mi-am asumat o anumită responsabilitate, am făcut rost de niște mingi, că nu aveam nici pentru antrenament, nici pentru jocuri. Nu le-am plătit nici acum! Vă dați seama că sunt sunat, dar sper ca totuși să se rezolve. În schimb, am făcut rost de bani ca să-i dăm lui Konyeha, cel care ar fi trebuit penalizat pentru că a dispărut de aici și pentru modul în care s-a comportat! Eu l-am adus la club și am greșit, pentru că nu știam ce caracter are. Atunci însă aveam doar 15 jucători în lot, mai era puțin și începea campionatul, așa că era bun și Konyeha”, a adăugat principalul Farului.

