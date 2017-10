Axiopolis Cernavodă a câștigat pe terenul liderului Progresul Spartac!

Axiopolis Sport Cernavodă a reușit sâmbătă, în etapa a 9-a din Liga a 3-a la fotbal, un joc tactic perfect pe terenul liderului din Seria a 2-a, Progresul 1944 Spartac București, de care a dispus cu scorul de 3-2 (2-0). Golurile echipei învingătoare au fost marcate de Ricardo Mihalache, în minutele 6, 45 și 88, primul din lovitură de la 11 metri, iar pentru gazde au înscris Ciprian Stanciu (66) și Alexandru Nechita (71).

Cu un singur egal în opt etape și cu avantajul că joacă pe un teren sintetic cu care s-a acomodat perfect, nou-promovata bucureșteană a suferit prima înfrângere din acest campionat, dar și-a păstrat prima poziție în clasament, grație golaverajului. După o rundă în care am avut dueluri directe între ocupantele primelor patru locuri, meciuri în care oaspeții au obținut puncte prețioase, cele două echipe din județul Constanța se mențin printre fruntașe. Practic, între locurile 1-2 și locul 5 au rămas acum doar trei puncte! În clasament conduce AFC Progresul 1944 Spartac, cu 22 de puncte (golaveraj 37-10), urmată de Axiopolis Cernavodă 22p (28-11), Metalul Buzău 21p (18-5), SSC Farul Constanța 20p (22-12) și Unirea Slobozia 19p (37-13).

În cursul acestei săptămâni, Axiopolis s-a antrenat la Mihail Kogălniceanu, unde terenul este sintetic, iar decizia luată de antrenorul Ionel Melenco s-a dovedit benefică pentru jucătorii săi. Mai mult, și tactica impusă de Melenco a fost una care a dat roade. Echipa din Cernavodă, aflată doar la al doilea sezon în Liga a 3-a, este una dintre revelațiile acestui campionat!

„Echipa noastră a reușit un meci excelent, pe un teren sintetic și cu o echipă obișnuită cu acest teren. Jucătorii au gestionat foarte bine prima repriză și au respectat întocmai ce le-a spus antrenorul Ionel Melenco: presing avansat, cu fundașii aflați la 40 de metri de poarta noastră! Am reușit acțiuni rapide pe contraatac și așa am dat cele două goluri. La primul Moise a scos un penalty, iar al doilea a fost după un contraaac. În repriza a doua am făcut puțin pasul înapoi și gazdele au reușit să egaleze. Totuși, pe final Mihalache a mai dat un gol și am câștigat pe merit. Obiectivul nostru este să acumulăm cât mai multe puncte, nu ne gândim deocamdată la promovare”, a spus Gheorghe Stănculescu, președintele secției de fotbal a clubului Axiopolis Cernavodă, care s-a declarat impresionat de ceea ce a văzut la baza ARCOM din Berceni a FCSB-ului, acolo unde joacă Progresul Spartac.

Au evoluat pentru Axiopolis (antrenor Ionel Melenco): Puia - G. Rusu, Răvoiu (75 M. Al. Hristu), Andreescu, L. Gheorghe - Crețu (65 Daniel Zaharia), E. Abibula (85 Beșleagă), Al. Vieru - Loloț, N. Moise (25 Husein), Mihalache. Rezerve neutilizate: Nanu, Vlăescu. C. V. Hristu și Fotescu sunt accidentați.

Citește și:

SSC Farul a cucerit un punct prețios la Buzău

Precizările lui Petre Grigoraș despre „cazul Konyeha”

Etapa derby-urilor în Liga a 3-a la fotbal

SSC Farul și-a plătit datoria față de Konyeha

Un jucător de la SSC Farul își cere cu vehemență restanțele financiare

Încrederea revine la SSC Farul: 5-1 cu Tulcea

Axiopolis Cernavodă se menține pe podium în Liga a 3-a la fotbal

Adrian Pătulea a semnat cu SSC Farul

Adrian Pătulea, aproape de un transfer la SSC Farul Constanța

SSC Farul Constanța, umilită de Progresul: 0-7!!!

Axiopolis Cernavodă a făcut scor la Rîmnicu Sărat

SSC Farul poate deveni lider dacă învinge Progresul la Berceni

SSC Farul se menține pe locul 2 în Liga a 3-a la fotbal

Prima remiză a sezonului pentru Axiopolis Cernavodă

Derby județean cu multe scântei, la Techirghiol

Succes fără probleme pentru SSC Farul

Axiopolis Cernavodă, lider cu punctaj maxim în Liga a 3-a