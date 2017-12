Procurorii DNA cer strămutarea unui dosar inexistent pe rolurile instanţelor !?

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, va solicita recuzarea procurorilor DNA care se ocupă de dosarul „Pavilionul expoziţional“ în care este şi el anchetat, pentru că aceştia „încalcă“ prevederile Codului de procedură penală. „Avocaţii mei şi ai Consiliului Judeţean au verificat şi au văzut că acest dosar nu este pe rolul niciunei instanţe, nici din Constanţa, nici din România. Codul penal spune că dosarul trebuie să se afle pe rolul unei instanţe pentru a putea fi strămutat, pentru a avea ce strămuta. Voi face plîngere la Consiliul Superior al Magistraturii împotriva celor ce se numesc magistraţi, Ţuluş şi Morar. Este evidentă disperarea acestor slugoi politici, pentru că pe 12 august le expiră mandatul şi trebuie să facă ceva pentru a obţine încă unul“, a afirmat preşedintele CJC. Acţiunea DNA este, potrivit lui Constantinescu, „o diversiune a DNA pentru dezinformarea opiniei publice, o continuare a poliţiei politice făcute de Băsescu şi Morar împotriva lui Constantinescu şi a primarului Radu Mazăre“. „Eu nu am fost niciodată audiat în acest dosar. Am purtat tot felul de corespondenţe iar, la un moment dat, mi-au zis că au dispus începerea urmăririi penale împotriva mea. Culmea este că după aceea am fost informat că trebuie să le dau nişte documente, contractul cu pavilionul şi alte corespondenţe. Deci întîi dispun începerea urmăririi penale, iar apoi îmi cer documentele!“, a subliniat Constantinescu. Mai exact, procurorul DNA Constanţa Vasile Ioniţă a dispus, în data de 10 aprilie 2008, începerea urmăririi penale a lui Nicuşor Constantinescu în dosarul „Pavilionul Expoziţional“. Potrivit rezoluţiei, începerea urmăririi penale a fost demarată în urma unor date despre care nu se precizează nimic. La trei luni de la rezoluţia procurorului Ioniţă, DNA Constanţa a trimis preşedintelui CJC o solicitare de punere la dispoziţie a documentaţiei aferente desfăşurării proiectului „Pavilion Expoziţional“. Această solicitare din partea DNA a venit numai după ce avocaţii preşedintelui CJC au solicitat proba cu înscrisuri. Probabil că dacă nu se întîmpla aşa ceva, DNA nu cerea niciun document. Oare pe ce bază or fi decis procurorii DNA începerea urmăririi penale a preşedintelui CJC? De precizat este şi faptul că toate corespondenţele dintre DNA şi preşedintele CJC pe tema „Pavilionului Expoziţional“ au fost făcute pe perioada campaniei electorale.

Din acuzator... acuzat

Constantinescu a mai spus că, totodată, el a devenit, din acuzator, acuzat, după ce a făcut plîngeri penale, în cazul pavilionului expoziţional, la DNA, Parchet şi la Oficiul European Anti Fraudă (OLAF). „Nu este posibil ca eu, care am deschis proces firmei constructoare, împreună cu Ministerul Integrării, să fiu considerat responsabil pentru faptele fostului reprezentant al UE, Jonathan Scheele, şi ale fostului preşedinte al CJC, Stelian Duţu, care au vrut să construiască un pavilion care să pună în pericol viaţa oamenilor“, a afirmat preşedintele CJC. „Pot proba cu documente tot ceea ce afirm. Am preluat pavilionul expoziţional în 2004, cînd am fost ales preşedinte în primul mandat. Era în stadiu fizic de 20%, deşi trebuia să fie gata în proporţie de 90%. Inspectoratul pentru disciplina în construcţii, prin proces-verbal, a dispus sistarea lucrărilor pentru că s-au găsit 14 grave neconformităţi, respectiv modificarea proiectului de rezistenţă a construcţiei şi modificarea structurii de rezistenţă a cupolei, putîndu-se ajunge la o situaţie catastrofală cînd oamenii ar fi intrat în pavilion“, a explicat Constantinescu. El a mai spus că, în urma expertizelor comandate de CJC, s-a confirmat faptul că, „pentru a diminua costurile şi pentru a cîştiga mai mulţi bani, firma constructoare împreună cu Duţu şi Scheele au aprobat tacit o altă structură de fundaţie“. Imediat după declanşarea scandalului, în speranţa că va scăpa, Jonathan Scheele a anunţat retragerea finanţării din partea UE. „Atunci a venit Corpul de Control al premierului, a cercetat şi m-a rugat să iau un credit, ceea ce am şi făcut, pentru terminarea pavilionului, cu corecţiile de rigoare, fără să pun în pericol sănătatea sau viaţa cuiva“, a adăugat Constantinescu, precizînd că pavilionul expoziţional construit în Parcul Tăbăcărie din Constanţa va fi inaugurat la sfîrşitul lunii septembrie.