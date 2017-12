Producătorii agricoli din România se pregătesc să iasă în stradă

Producătorii agricoli sînt nemulţumiţi de propunerea Ministerului Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) privind preţul grîului din noua recoltă. Ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur s-a întîlnit, ieri, cu reprezentanţi ai producătorilor agricoli, ai procesatorilor, comercianţilor şi depozitarilor, pentru a discuta o serie de probleme semnalate de aceştia, dar şi mai multe măsuri propuse de instituţie, printre care licenţierea silozurilor şi marcarea pîinii, pentru eliminarea evaziunii fiscale din domeniu. Consiliul pe produs, care reuneşte reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, producătorilor agricoli, procesatorilor, comercianţilor şi ai depozitarilor, a stabilit recent preţul de referinţă pentru grîul din producţia acestui an la 5.000 de lei vechi pe kilogram. Deşi procesatorii, comercianţii şi depozitarii nu au fost de acord cu stabilirea preţului de referinţă de 5.000 lei vechi pe kilogram, nivelul a fost aprobat deoarece doi dintre reprezentanţii acestora s-au abţinut de la vot. În aceste condiţii, producătorii au avut cîştig de cauză. Iată însă că ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur a declarat că nu este de acord cu preţul de referinţă de 5.000 lei vechi pe kilogramul de grîu. El a propus agricultorilor un preţ de referinţă de 4.000- 4.500 lei vechi pe kilogram însă, solicitarea a fost respinsă.

Producţia de grîu din 2005 a totalizat şapte milioane de tone din care, potrivit lui Flutur, o treime nu a îndeplinit condiţiile de panificaţie. Producătorii au criticat anul trecut clasificarea inventată de ministrul Agriculturii care a spus că o parte din grîu este “furajer”, deşi nu există nicăieri în lume această clasificare. În plus, producătorii au primit 2.000 de lei vechi pe kg de grîu, preţ care nu le-a asigurat nici jumătate din investiţie, iar în plus, pentru această cultură ministrul a “tăiat” subvenţiile în acest an, fapt care a constituit un alt motiv de nemulţumire. În plus, motorina pentru agricultură are inclusă şi taxa “de drum”, România fiind singura ţară unde se menţine această măsură şi singura ţară unde steguleţele roşii marchează sistemul neperformant şi rudimentar de exploatare a pămîntului. "Probabil că vom ieşi în stradă în perioada următoare, pentru că nu sîntem de acord cu preţul de referinţă propus de minister", a declarat preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Adrian Rădulescu. El a precizat că reprezentanţii MAPDR avansează valoarea de 4.500 de lei vechi pe kilogramul de grîu pentru a evita scumpirea pînii însă, creşterea tarifelor la utilităţi va determina oricum, în termen de aprox. 30 de zile, majorarea preţurilor la pîne. Rădulescu a mai afirmat că reprezentanţii LAPAR vor discuta miercuri pe tema modalităţilor de reacţie la propunerea ministerului şi vom stabili calendarul acţiunilor.