Program de investiţii de peste 28 de milioane de lei noi, la Medgidia

Consiliul Local Medgidia a aprobat, în ultima sa şedinţă de anul trecut, programul de investiţii pe 2007. Bugetul total al lucrărilor care vor fi derulate în acest an de către administraţia locală de la Medgidia a fost fixat la peste 28 de milioane de lei noi. O parte a bugetului destinat investiţiilor va fi cheltuită pentru continuarea proiectelor începute în 2006, printre care: extinderea reţelei de canalizare în zona de nord a oraşului, pentru care au fost alocaţi 200.000 de lei, extinderea reţelei de gaze naturale, în care se va investi aproape două milioane de lei, alimentarea cu apă potabilă a satului Valea Dacilor, investiţie care are un buget de un milion de lei noi, construcţia unei noi săli de sport în zona de nord a oraşului. Printre proiectele noi pe care Primăria Medgidia intenţionează să le deruleze în 2007, cel mai important este reabilitarea centralelor termice prin cogenerare, în zona de nord a municipiului Medgidia, pentru care se vor cheltui 12.000.000 de lei. Alte proiecte de investiţii privesc reabilitarea drumurilor (1.7 milioane de lei), construirea a 20 de case sociale (430.000 de lei), construirea a două blocuri (3 milioane de lei), reabilitarea sistemului de colectare şi transport de deşeuri (2,5 milioane de lei), reabilitarea termică a 10 imobile (357.000 de lei), construirea unui campus şcolar pentru Colegiul Nicolae Titulescu (200.000 de lei). Primarul Dumitru Moinescu a afirmat că toate investiţiile din Medgidia în 2007 sînt incluse în cadrul Strategiei de Dezvoltare a oraşului, intitulată “Medgidia un oraş bogat şi o comunitate unită“. Primarul municipiului Medgidia a mai spus că politica bugetară din acest an va fi realizată din resurse proprii, în completare cu resurse atrase de la bugetul de stat, credite şi fonduri europene.